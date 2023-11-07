Очередной провал. Из-за попыток обуздать климат Земля нагревается еще быстрее

Климатологи предупреждают, что усилия по сокращению загрязнения планеты имеют обратный эффект — глобальное потепление только ускоряется.

Десятилетиями человечество пытается обуздать климат Земли, сократить вредные выбросы в атмосферу планеты и замедлить глобальное потепление. Однако теперь климатологи считают, что все наши попытки не просто оказались тщетными, но фактически даже ускорили нагревание Земли, пишет Daily Mail.

Новое исследование проведено известным ученым-климатологом Джеймсом Хансеном, предполагает, что сокращение выбросов с судов оказывает противоположное влияние на температуру. Известно, что суда, пересекающие океан, выбрасывают в атмосферу выхлопные газы, содержащие серу, которая вредна для здоровья человека и окружающей среды. Еще в 2020 в силу вступило международный договор, благодаря которому в судовом топливе резко сократилось допустимое количество серы.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Один из способов очистки выхлопных газов было оснащение судов "скруббером" — системой очистки, которая очищает загрязнения прежде чем они попадут в воздух, а затем в воду. Однако исследование показывает, что сброс отходов в воду привел к тому, что океаны поглощают все больше тепла, что ускоряет энергетический дисбаланс, при котором больше тепла удерживается, а не выделяется.

По словам Хансена из Института Земли Колумбийского университета, этот дисбаланс, по сути, ускоряет темпы потепления планеты в сравнении с традиционным выбросом загрязнений в атмосферу Земли. По мнению некоторых исследователей, мир уже потеплел почти на 1,2 градуса по Цельсию выше доиндустриальной температуры.

Закон о чистом воздухе, принятый еще в 1970 году, положил начало движению по регулированию и сокращению выбросов от автомобилей и других видов транспорта. В 2020 году усилия по сокращению загрязнений затронули глобальные перевозки, ограничивающие содержание серы в топливе. Однако ученые теперь считают, что эти меры в действительности привели к обратному эффекту.

По словам Хансена, серосодержащие выхлопы помогают создавать облака над океаном, отбрасывающие тепло обратно в космос в виде аэрозолей. Однако моря напротив — улавливают тепло и лишь быстрее повышают температуру. Теперь ученые заявляют, что более традиционное загрязнение воздуха сажью в действительности имеет охлаждающий эффект, который маскирует часть потепления от сжигания угля, нефти и природного газа.

Несмотря на то, что некоторые ученые не согласны с заявлением Хансена, проверка данных Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) в действительности подтверждает моделирование Хансена.

В своей работе Хансен с коллегами изучили климатические данные в период с 70 о 2010 годы и обнаружили, что мир нагревается на 0,18 градусов по Цельсию за десятилетие. Однако модель также спрогнозировала, что с 2010 года планета будет нагреваться на 0,27 градусов по Цельсию за десятилетия. Отметим, что данные NOAA подтвердили этот прогноз.

Ранее Фокус писал о том, что люди увеличили концентрацию токсичной ртути в атмосфере в 7 раз.