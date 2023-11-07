Сокровище портового города: в Дурресе археологи нашли уникальную древнеримскую мозаику (фото)
Город Дуррес, Албания, может похвастаться богатым наследием римских времен и недавно к списку добавилась древнеримская мозаика. Археологи обнаружили ее во время реконструкции средней школы и считают, что это только начало.
В портовом городе Дуррес, расположенном на берегу Адриатического моря в Албании, недавно была найдена римская мозаика. Эта находка возвращает нас почти на 1900 лет в прошлое, пишет Arkeonews.
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Дуррес, с его богатой историей, насчитывающей более 3 000 лет, занимает особое место как один из старейших и важнейших портовых городов на Балканах. Основанный в 627 году до н. э. коринфскими и корсирийскими поселенцами, вторгшимися на иллирийскую территорию тавров, позже он перешел под римское господство, получив название Диррахий и став важнейшим портом Иллирикума. В IV веке он даже служил столицей Нового Эпира, римской провинции.
Город может похвастаться невероятной достопримечательностью — римским амфитеатром императора Адриана, который может вместить до 15 000 зрителей. Этот амфитеатр является вторым по величине в своем роде во всем Балканском регионе.
Но на этом исторические сокровища города не заканчиваются. Дуррес также славится еще одной мозаикой "Красота Дурреса", датируемой IV веком до нашей эры. Это произведение искусства сейчас выставлено в Национальном историческом музее Тираны.
Новую мозаику нашли во время раскопок для реконструкции средней школы в Дурресе. Руководителем этого археологического проекта является профессор Луан Пержит. По словам ученого, эта мозаика является уникальной находкой не только для Албании, но и для всего Балканского региона.
Сама мозаика состоит из темно-синих и белых камней с геометрическими и растительными узорами. По оценкам, она датируется концом I — началом II века и была частью роскошной виллы, которая когда-то стояла возле амфитеатра Дуррес. Сейчас обнаружена лишь часть этой мозаики, которая, как полагают, охватывает 60 квадратных метров.
Кроме мозаики, раскопки также обнаружили 3-метровый участок стены с восточной стороны, а также несколько других объектов, имеющих историческое значение. Уникальность этого открытия заключается в редкости таких хорошо сохранившихся древних мозаик, особенно в этом регионе.
Хотя эта находка может не иметь непосредственного практического применения, она подчеркивает важность сохранения и исследования нашего исторического наследия.
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