Без души и со странным восприятием боли: действительно ли рыжим нужно больше анестезии

Исследователи пролили свет на утверждение о том, что рыжеволосым людям требуются более высокие дозы обезболивающих.

Существует множество убеждений относительно рыжеволосых людей: якобы у них нет души, они более удачливы или, например, утверждение о том, что они иначе ощущают боль, а потому порой им требуются более высокие дозы обезболивающих или анестезии, в зависимости от препарата, пишет Live Science.

Но так ли это на самом деле и действительно ли рыжеволосые люди ощущают боль иначе, чем остальные? Увы, в этом вопросе все запутано. Например, обзор 2023 года, опубликованный в журнале Anesthesiology and Perioperative Science, включал различные отчеты анестезиологов и результаты других исследований, проведенных на людях и животных. Результаты показывают, что наличие рыжих волос в действительности связано с измененной чувствительностью как к самой боли, так и обезболивающим препаратам.

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В то же время детали того, как именно различаются болевые ощущения обладателей огненной шевелюры, остаются несколько неясными. По словам соавтора обзора 2023 года, консультанта-анестезиолога из фонда NHS Foundation Trust больниц Оксфордского университета Джайдипа Пандита, основная проблема заключается в том, что, как правило, работы ученых сосредоточены на различных формах боли.

Так, некоторые исследования показывают, что рыжие более чувствительны к определенным видам боли, но не к другим. Например, одно исследование показало, что рыжеволосые женщины более чувствительны к боли, связанной с температурой, а блокатор нервов лидокаин для них менее эффективен в лечении боли, чем у темноволосых женщин. В то же время другое исследование показывает, что рыжие менее чувствительны к боли от удара электрическим током, чем другие люди.

В то же время ученые отмечают, что связь между рыжими волосами и обезболивающими также является неочевидной. Например, некоторые данные свидетельствуют о том, что рыжим требуется на 20% общей анестезии, чтобы оставаться седативными, а также больше местной анестезии, чтобы уменьшить боль. Однако данные показывают, что на самом деле они более чувствительны к опиоидам, таким как морфин и фентанил. Но, ситуация усложняется тем, что в исследовании 2015 года ученые не выявили различий между реакцией рыжеволосых и других людей на анестезию или обезболивающие.

В 2021 году группа ученых из отделения дерматологии Массачусетской больницы общего профиля под руководством доктора Дэвида Фишера провела исследование, посвященное боли у рыжеволосых мышей. В результате ученые пришли к выводу, что рыжие могут воспринимать некоторую боль как более интенсивную, однако они также обладают более высоким порогом. По словам Фишера, они обнаружили, что рыжие мыши и люди поначалу кажутся несколько нечувствительными к боли, однако когда она достигнет высокого порога, рыжеволосые чувствуют ее сильнее, чем другие.

И все же ученые не могут однозначно ответить на этот вопрос. Дело в том, что люди настолько генетически сложны, что попросту трудно определить единственную генетическую причину их переживаний. В результате Фишер с коллегами решили изучить в лаборатории боль над которой они имели полный генетический контроль.

Команда Фишера изучала мышей, которые были генетически идентичны, за исключением того, что у них были варианты с рыжими или черными волосами. Чтобы избежать предвзятости, ученые скрестили мышей со штаммом альбиносов, в результате чего они несли гены рыжего или черного волоса, но на самом деле не производили никакого пигмента. Результаты показали различия в ощущении боли у мышей, даже когда они вообще не производили пигмента.

Исследователи обнаружили, что ген MC1R, носителями которого являются рыжие, влияет на белок в клетках организма, производящих пигменты. Команда также обнаружила, что помимо изменения белка, рыжий вариант MC1R также заставляет меланоциты производить меньше вещества POMC, которое связано с чувствительностью к боли и опиоидам.

Теперь ученые считают, что меньшее количество POMC, по сути, повышает болевой порог, а также усиливает чувствительность к боли и снижает чувствительность к некоторым опиоидам.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, почему рыжеволосые люди боятся стоматологов.