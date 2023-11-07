Раскрыть тайны средневековых религиозных обычаев: что будут исследовать британские ученые

В Британии начался проект "Средневековый ритуальный ландшафт", который направлен на исследование религиозных артефактов.

Совместный проект с бюджетом в 1,2 млн долларов реализуется между Университетом Рединга и Британским музеем. Его цель — пролить свет на религиозные практики людей в английском Средневековье — периоде, который часто окутан тайной из-за нехватки письменных источников, пишет Wokingham Today.

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Проект "Средневековый ритуальный ландшафт" (MeRit), финансируемый Научно-исследовательским советом по искусствам и гуманитарным наукам, объединяет археологов и историков для изучения древних артефактов с разных точек зрения, включая региональный, национальный и международный контексты. Таким образом ученые стремятся раскрыть ежедневные религиозные обычаи средневековых людей, особенно в ответ на значительные социальные события, такие как "Черная смерть" и Реформация.

Одним из интересных аспектов MeRit является исследование, как повседневные ритуалы влияли на жизнь средневековых людей в вопросах гендера, семьи и сообщества. Этот проект является сочетанием различных академических дисциплин и подходов, что делает его комплексным исследованием прошлого.

Для достижения своих целей MeRit будет использовать информацию о предметах, зарегистрированных в программе PAS (Portable Antiquities Scheme — Схема перемещения древностей). Эта программа регистрирует предметы, найденные общественностью, в частности, энтузиастами с металлоискателями.

Одним из интересных аспектов MeRit является исследование, как повседневные ритуалы влияли на жизнь средневековых людей в вопросах гендера, семьи и сообщества Фото: University of Reading

Некоторые из этих предметов имеют религиозный характер, например, значки паломников, папские буллы, книжные переплеты и предметы со священными надписями. В рамках проекта проведут сравнение этих артефактов с найденными во время археологических раскопок в трех выбранных регионах: Кент, Норфолк и Северный Йоркшир.

Роберта Гилкрист, профессор археологии из Университета Рединга, выразила свое восхищение проектом и отметила его потенциал. Она сказала: "Это фантастически работать с Британским музеем и PAS над этим проектом; используя богатство неиспользованных данных о публичных находках, мы сможем осветить верования и религиозную активность обычных людей на региональном, национальном и международном уровнях".

PAS поддерживает огромную базу данных с информацией о более 1,670,000 артефактов, которые есть в свободном доступе для общественности. Большинство из них обнаружены с помощью металлоискателей. Эта коллекция не только расширяет наши знания о прошлом, но и пробуждает интерес общественности к истории.

Британский музей в сотрудничестве с Музеем Уэльса руководит этим проектом с участием почти 100 национальных и местных организаций. Майкл Льюис, соисследователь и председатель PAS, заявил: "Сообщение о средневековых находках является невероятно важным для улучшения нашего понимания средневековой религии и того, как она функционировала вне церкви. Благодаря проекту MeRit мы надеемся улучшить процесс регистрации и понимания средневековых религиозных находок".

MeRit выходит за пределы сотрудничества с Британским музеем и PAS. Он также сотрудничает с похожими программами перемещения древностей в Дании и Нидерландах, чтобы провести сравнение между религиозными артефактами в северо-западной Европе. Проект также планирует сотрудничать с учеными-гражданами и местными музеями для создания путеводителей для регистрации находок и разработки творческих подходов к биографиям объектов, которые могут быть использованы общественностью, индустрией наследия и музеями.

Результаты этого исследования будут представлены на конференциях Европейской археологической ассоциации и Международном средневековом конгрессе в Лидсе. Кроме того, опубликуют публикации в открытом доступе и создадут общедоступную базу данных.

Для привлечения широкой общественности будут организованы публичные лекции, местные дискуссии, блоги, подкасты и журнальные статьи, направленные на распространение новых знаний о повседневной религии в Средневековье и важность сообщать о средневековых находках.

Этот проект является прекрасным примером сотрудничества между научными кругами, общественностью и такими учреждениями, как Британский музей, и его результаты, несомненно, обогатят наше понимание истории и культуры.

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