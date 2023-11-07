Крестики, лунницы, браслеты Киевской Руси: что нашли во время раскопок в Ровно (фото)

В Ровно археологи нашли многочисленные артефакты во время исследования поселений на окраине микрорайона Боярка. Кроме привычных находок, они обнаружили вещи, которые, вероятно, принадлежали знатной особе.

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Во время раскопок поселения времен Киевской Руси в микрорайоне Боярка в Ровно археологи обнаружили боярскую усадьбу. На это указывают артефакты, такие как ключи, фрагменты стеклянных браслетов, лунница, височное кольцо, костяной гребень и нательные крестики. Деталями делится Суспільне.

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Раскопки, длившиеся два месяца с 8 августа по 8 октября, проведены в качестве меры предосторожности перед началом строительства в исторической части города. Эти раскопки профинансированы застройщиком, поскольку поселения нашли на этой территории. На одном из этих поселений исследователи нашли усадьбу, которая принадлежала состоятельному боярину или княжескому дружиннику, учитывая уникальные находки.

Поселения эпохи Киевской Руси в этом микрорайоне впервые обнаружены около десяти лет назад Фото: Ярослав Погоральський

Ярослав Погоральский, научный сотрудник Охранной археологической службы Украины, объясняет, что на этом поселении они нашли большую коллекцию предметов. Наличие этих предметов свидетельствует о высоком статусе человека, возможно, из Пересопницкого княжества. Другие соседние поселения имели менее богатый культурный слой, с меньшим количеством интересных предметов.

Поселения эпохи Киевской Руси в этом микрорайоне впервые обнаружены около десяти лет назад, но масштабные раскопки, подобные этим, в этой местности не проводились. Название района, Боярка, вероятно, происходит от слова "боярин", которым во времена Киевской Руси называли привилегированных членов общества.

Среди редких вещей, найденных археологами, — коллекция ножей, пирофилитовые пряслица, фрагменты металлического котла, два ключа, обломки стеклянных браслетов, керамика и кости животных Фото: Ярослав Погоральський

Среди редких вещей, найденных археологами, — коллекция ножей, пирофилитовые пряслица, фрагменты металлического котла, два ключа, обломки стеклянных браслетов, керамика и кости животных.

"Есть такая версия, что пирофиллитовые пряслица использовали во времена Руси как мелкие деньги. Найденные ключи достаточно нетипичны для сельских поселений, они присущи для княжеских столиц. Мы нашли в одном из жилищ фрагменты 70 стеклянных браслетов, скорее всего, — это была мастерская. Стеклянные браслеты также свидетельствуют о высоком статусе владельца, это могли позволить себе только состоятельные мещане. А здесь на обычном неукрепленном поселке имеем такую коллекцию", — рассказали исследователи.

Среди находок также разнообразные украшения Фото: Ярослав Погоральський

Среди находок также разнообразные украшения: лунница (подвеска в виде полумесяца) височное кольцо с бусиной, стеклянные бусины, костяной гребень и два нательных крестика.

"Височная подвеска со стеклянной бусиной, таких почти неизвестно. В прошлом году мы проводили исследования в Хренниках, там тоже была найдена похожая подвеска. Костяной гребень, возможно, изготовлен в Киеве. Из статусных находок — это лунница, женское украшение, оберег с крестиком внутри. Бронзовые кресты изготовлены не только из бронзы, углубления на этих крестиках покрыты стекловидной массой, их называют эмалированные крестики", — рассказал Ярослав Погоральский.

В одном из жилищ археологи обнаружили предметы, которые могли принадлежать всаднику, возможно, княжескому дружиннику. Среди них — шпоры и детали уздечки. Такое конское снаряжение в ту эпоху было доступно только состоятельным людям.

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Среди находок также есть железное писало, которое, вероятно, использовали для написания букв на твердых материалах, бересте или восковых табличках. Находка пера в сельском поселении свидетельствует о присутствии в то время грамотного человека.

Обнаруженные артефакты будут обработаны в разных городах Украины, а после реставрации их передадут на постоянное хранение в Ровненский краеведческий музей. Исследователи сотрудничают со специалистами из разных городов и даже из-за рубежа, поскольку эта находка имеет большое историческое значение.

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