Хрестики, лунниці, браслети Київської Русі: що знайшли під час розкопок у Рівному (фото)

У Рівному археологи знайшли численні артефакти під час дослідження поселень на околиці мікрорайону Боярка. Окрім звичних знахідок, вони виявили речі, які, ймовірно, належали знатній особі.

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Під час розкопок поселення часів Київської Русі в мікрорайоні Боярка у Рівному археологи виявили боярську садибу. На це вказують артефакти, такі як ключі, фрагменти скляних браслетів, лунниця, скроневе кільце, кістяний гребінь і натільні хрестики. Деталями ділиться Суспільне.

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Розкопки, що тривали два місяці з 8 серпня по 8 жовтня, проведені як запобіжний захід перед початком будівництва в історичній частині міста. Ці розкопки профінансовані забудовником, оскільки поселення знайшли на цій території. На одному з цих поселень дослідники знайшли садибу, яка належала заможному боярину або князівському дружиннику, зважаючи на унікальні знахідки.

Поселення доби Київської Русі в цьому мікрорайоні вперше виявлені близько десяти років тому Фото: Ярослав Погоральський

Ярослав Погоральський, науковий співробітник Охоронної археологічної служби України, пояснює, що на цьому поселенні вони знайшли велику колекцію предметів. Наявність цих предметів свідчить про високий статус особи, можливо, з Пересопницького князівства. Інші сусідні поселення мали менш багатий культурний шар, з меншою кількістю цікавих предметів.

Поселення доби Київської Русі в цьому мікрорайоні вперше виявлені близько десяти років тому, але масштабні розкопки, подібні до цих, в цій місцевості не проводилися. Назва району, Боярка, ймовірно, походить від слова "боярин", яким за часів Київської Русі називали привілейованих членів суспільства.

Серед рідкісних речей, знайдених археологами, — колекція ножів, пірофілітові пряслиця, фрагменти металевого казана, два ключі, уламки скляних браслетів, кераміка та кістки тварин Фото: Ярослав Погоральський

Серед рідкісних речей, знайдених археологами, — колекція ножів, пірофілітові пряслиця, фрагменти металевого казана, два ключі, уламки скляних браслетів, кераміка та кістки тварин.

"Є така версія, що пірофілітові пряслиця використовували в часи Русі як дрібні гроші. Знайдені ключі досить нетипові для сільських поселень, вони притаманні для княжих столиць. Ми знайшли в одному з жител фрагменти 70 скляних браслетів, скоріше за все,— це була майстерня. Скляні браслети також свідчать про високий статус власника, це могли дозволити собі лише заможні міщани. А тут на звичайному неукріпленому селищі маємо таку колекцію", — розповіли дослідники.

Серед знахідок також різноманітні прикраси Фото: Ярослав Погоральський

Серед знахідок також різноманітні прикраси: лунниця (підвіска у вигляді півмісяця) скроневе кільце з намистиною, скляні намистини, кістяний гребінь й два натільні хрестики.

"Скронева підвіска зі скляною намистиною, таких майже невідомо. Минулого року ми проводили дослідження у Хрінниках, там теж була знайдена схожа підвіска. Кістяний гребінь, можливо, виготовлений у Києві. Зі статусних знахідок — це лунниця, жіноча прикраса, оберіг із хрестиком всередині. Бронзові хрести виготовлені не тільки із бронзи, заглиблення на цих хрестиках вкриті склоподібною масою, їх називають емальовані хрестики", — розповів Ярослав Погоральський.

В одному з жител археологи виявили предмети, які могли належати вершнику, можливо, князівському дружиннику. Серед них — шпори та деталі вуздечки. Таке кінське спорядження в ту епоху було доступне лише заможним людям.

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Серед знахідок також є залізне писало, яке, ймовірно, використовували для написання літер на твердих матеріалах, бересті або воскових табличках. Знахідка пера в сільському поселенні свідчить про присутність у той час грамотної людини.

Виявлені артефакти будуть опрацьовані в різних містах України, а після реставрації їх передадуть на постійне зберігання до Рівненського краєзнавчого музею. Дослідники співпрацюють з фахівцями з різних міст і навіть з-за кордону, оскільки ця знахідка має неабияке історичне значення.

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