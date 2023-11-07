40% людей выбирают незнание, чтобы оправдать эгоистическое поведение, — исследование

Представьте, что у вас есть возможность сделать выбор, который повлияет как на вас, так и на кого-то другого, но вместо того, чтобы принять взвешенное решение, вы намеренно выбираете оставаться в неведении. Удивительно, но недавнее исследование выявило, что значительная часть людей предпочли бы не знать последствий своих действий.

Согласно новому исследованию, 40 процентов людей предпочли бы не знать последствий своих действий — выбирая незнание — чтобы иметь оправдание действовать эгоистично, пишет IFLScience.

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"Примеров такого сознательного нежелания знать множество в повседневной жизни, например, когда потребители игнорируют информацию о проблемном происхождении продуктов, которые они покупают, — говорит ведущий автор исследования Линь Ву, магистр, докторантка Амстердамского университета в Нидерландах. — Мы решили исследовать, насколько распространено это явление. Мы хотели узнать, насколько распространено и насколько вредно сознательное игнорирование, а также почему люди прибегают к нему".

Они поставили себе цель понять распространенность и причины того, что они называют "преднамеренным игнорированием". Для этого они проанализировали 22 предыдущих исследования с участием в общей сложности 6 531 участника, которые проводились в исследовательских лабораториях или онлайн. В каждом исследовании участники имели возможность узнать о последствиях своих решений или остаться в неведении относительно потенциальных воздействий.

Например, в одном исследовании участники имели выбор: получить 6 долларов для себя и 1 доллар для другого человека или взять 5 долларов для себя и отдать столько же другому человеку. Второй вариант был явно более альтруистичным. Когда участники знали о последствиях своего выбора, 74% из них выбрали альтруистический вариант.

Однако, когда участники находились в неведении, не зная, как их решения повлияют на других, но осознавая 50% вероятность негативного влияния, ситуация изменилась. В этом сценарии участники имели возможность узнать о последствиях своего выбора.

Удивительно, но исследование показало, что 44% лиц, принимавших решение, решили оставаться неосведомленными, избегая информации, которая могла бы поставить под сомнение их эгоистический выбор.

Исследователи утверждают, что такое сознательное игнорирование позволяет людям продолжать действовать эгоистично, сохраняя при этом иллюзию альтруизма. По сути, некоторые люди активно избегают информации, особенно если она непосредственно касается их выбора.

Результаты этого метаанализа еще больше подтверждают эту идею. По словам Шауля Шалви, соавтора исследования и профессора поведенческой этики в Амстердамском университете, люди, которые решили узнать о последствиях своих действий, на 7% чаще принимали альтруистические решения по сравнению с теми, кто получал информацию по умолчанию. Это свидетельствует о том, что по-настоящему щедрые люди более склонны искать информацию о последствиях своего выбора.

Шалви отметил, что результаты исследования интересны, поскольку они свидетельствуют о том, что многие альтруистические поступки не обусловлены только настоящей заботой о других. Вместо этого на них может влиять общественное давление и желание поддерживать положительное самовосприятие. Поскольку щедрость часто требует личных жертв, незнание может стать для некоторых легким выходом из ситуации.

Хотя это исследование проливает свет на распространенность сознательной неосведомленности в принятии решений, необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить, как такое поведение проявляется в различных условиях и культурах. Кроме того, исследователи будут искать пути преодоления и изменения такого мышления, чтобы способствовать принятию более информированных и бескорыстных решений.

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