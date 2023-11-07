Космический рекорд. Марсоход Curiosity провел на Марсе 4000 дней: последние достижения (фото)

Марсоход NASA продолжает свою работу в кратере Гейл и через 11 земных лет после приземления.

Прошло уже 4000 марсианских дней с тех пор, как марсоход Curiosity приземлился 5 августа 2012 года в картере Гейл на Марсе. И он все еще продолжает активно исследовать Красную планету. Недавно марсоход взял 39-й образец горной породы методом бурения для проведения детального анализа, пишет Phys.

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Для того, чтобы выяснить был ли Марс когда-то пригодным для жизни, марсоход Curiosity в последнее время постепенно поднимался к подножию горы Эолида высотой 5 км. Это центральная возвышенность в кратере Гейл, слои которой формировались в разные периоды истории Марса и хранят информацию о том, как менялся климат планеты.

Ученые надеются, что с помощью нового образца горной породы, можно будет узнать, как менялся климат Марса и условия необходимые для подержания жизни по мере того, как данная местность наполнялась сульфатами. Это минералы, образовавшиеся в соленой воде, которая испарялась миллиарды лет назад, когда Марс начал превращаться в пустыню. После этого вода в жидком виде исчезла с поверхности планеты.

Недавно марсоход Curiosity взял 39-й образец горной породы методом бурения для проведения детального анализа Фото: NASA

По словам ученых из NASA, марсоходу уже удалось обнаружить минерал из сульфата магния, который называется старкеит. Астрономы считают, что после того, как сульфатные минералы впервые образовались в соленой воде, которая испарялась миллиарды лет назад, они превратились в старкеит, поскольку климат на Марсе становился похожим на сегодняшний. Такие открытия улучшают понимание того, как Марс стал таким, какой он есть сейчас.

За последние 11 земных лет марсоход Curiosity преодолел в кратере расстояние в 32 км очень холодном климате, под действием сильного излучения и по очень некровной поверхности. Тем не менее он продолжает исправно работать.

Панорасный снимок Марса, который прислал на Землю марсоход Curiosity Фото: NASA

Хотя еще 19 сентября возникли некоторые проблемы с одной из двух камер прибора Mastcam, который ученые называют глазами Curiosity. Сейчас инженеры NASA занимаются решением этих проблем. С помощью этих камер ученые не только получают снимки марсианской местности, но эти данные помогают издалека определить состав горных пород по длинам волн света, который они отражают.

Если исправить проблему в одной из камер не удастся, то ученые будут полностью полагаться на данные второй камеры прибора Mastcam. Хотя этой камере придется работать намного больше, чтобы сделать достаточное количество снимком для анализа местности.

Прошло уже 4000 марсианских дней с тех пор, как марсоход Curiosity приземлился 5 августа 2012 года в картере Гейл на Марсе Фото: NASA

Также инженеры NASA продолжают внимательно следить за работой ядерного источника энергии марсохода, хотя ожидается, что Curiosity будет обеспечен энергией еще на многие годы.

Инженеры также смогли устранить проблемы, связанные с износом буровой системы марс хода, с помощью которой он добывает образцы горной породы. Согласно заявлению NASA, из-за того, что в ближайшие недели Марс будет находится за Солнцем, поддерживать стабильную связь с марсоходом пока невозможно. Ситуация стабилизируется 29 ноября.

Как уже писал Фокус, марсоход Curiosity предоставил ученым доказательства того, что на Марсе существовали реки из жидкой воды миллиарды лет назад.