Темная сторона зеленой лужайки. Ученые рассказали, чем опасны ухоженные газоны
Новое исследование показывает, что зеленая лужайка на самом деле не только приносит пользу, но также может нанести ощутимый вред окружающей среде.
Травы, газоны и аккуратные лужайки у дома покрывают значительную часть жилых ландшафтов, что безусловно хорошо: такие насаждения приносят пользу как здоровью и благополучию людей, так и экологии планеты в целом. Однако в новом исследовании ученые обнаружили, что у них также есть "темная сторона", которая весьма опасна для окружающей среды, пишет IFLScience.
Теперь ученые предупреждают, что аккуратные газоны и лужайки могут выглядеть весьма эстетично, у этих идеально ухоженных зеленых прямоугольников есть более опасная сторона, чем может показаться на первый взгляд.
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В новом исследовании ученые из Университета Нью-Йорка использовали данные многочисленных опросов, проведенных в США и обнаружили, что около 50% домовладельцев используют удобрения на своих газонах, при этом большинству также не хватило знаний о негативном влиянии использования азотных удобрений.
Команда отмечает, что азот из удобрений для газонов может попадать в водотоки, тем самым нанося ущерб экосистеме, в том числе вызывая цветение водорослей и удаляя кислород из воды. Ранее ученые уже выступали с рекомендациями ограничить загрязнение азотом, где это возможно. Причиной тому негативное воздействие на здоровье человека и изменение климата в целом.
В ходе исследования ученые сосредоточились на поиске "горячих точек", влияющих на сток азота, они также хотели обнаружить в какие именно периоды времени происходит пиковый сток азота. Ученые изучили три газона в районе Балтимора, штат Мэриленд: в пригороде, городе и на территории кампуса. Здесь ученые измерили экспорт азота во время моделирования дождя. Результаты показывают, что все районы с наибольшим экспортом азота были обнаружены в местах с удобренными газонами.
Авторы исследования полагают, что замена всего 5-10% пригодных газонов способна оказать серьезное влияние на уровень стока азота. Кроме того авторы исследования предлагают использовать осенние листья в качестве природной мульчи вместо внесения азотных удобрений.
Ранее Фокус писал о том, что ученые советуют отказаться от газона в пользу полевых цветов.