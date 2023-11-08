Миссия "Темная Вселенная". Новый телескоп Евклид сделал первые снимки космоса (фото)

Телескоп Европейского космического агентства (ЕКА) приступил к работе, чтобы разгадать главные тайны Вселенной.

ЕКА представило первые снимки астрономических объектов, сделанные космическим телескопом Евклид, который отправился изучать темную материю и темную энергию в нашей Вселенной летом этого года, пишет BBC.

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Следующие 6 лет телескоп Евклид, названный в честь древнегреческого математика, будет изучать, как темная материя и темная энергия превратили нашу Вселенную в то, что мы видим сейчас. Считается, что они составляют 95% состава всей Вселенной. За отведенное ему время, космический телескоп должен создать самую большую 3D-карту космоса из всех существующих.

По словам ученых из ЕКА, ни темную материю, ни темную энергию невозможно обнаружить напрямую, но есть некоторые признаки их существования, которые может увидеть новый телескоп. В частности, он будет наблюдать за формой и движением миллиардов галактик, расположенных на расстоянии более 10 млрд световых лет от нас.

Одними из самых больших загадок современной астрофизики остаются темная материя и темная энергия. О присутствии первой ученые знают благодаря ее гравитационному влиянию на видимую материю, при этом темная материя скорее всего состоит из частиц, которые еще предстоит обнаружить. Если бы не было темной материи, то галактики не смогли бы существовать, как единое целое, считают ученые.

Что касается темной энергии, то она также невидима, но это сила, которая противостоит гравитации, и удаляет галактики друг от друга с огромной скоростью. То есть эта сила стоит за расширением Вселенной.

Теперь же телескоп Евклид, стоимостью 1,4 млрд долларов, прислал первые научные изображения разных астрономических объектов. По слова мученых из ЕКА телескоп превзошел все их ожидания, потому как раньше таких детализированных изображений сделать не удавалось.

Первые фотографии космического телескопа Евклид

Галактика IC 342

Галактика IC 342 Фото: ESA

Телескоп Евклид сделал изображение спиральной галактики IC 342, которую часто называют скрытой галактикой, потому что она находится за диском Млечного Пути и обычно ее скрывают темная пыль и яркие звезды.

Туманность Конская Голова

Туманность Конская Голова Фото: ESA

Также Евклид сделал снимок туманности Конская Голова, которая являет собой огромное облако из газа и пыли, где рождаются новые звезды. Туманность расположена на расстоянии 1500 световых лет от нас. Хотя многие телескопы делали снимки этой туманности, такой детализации им не удавалось достичь.

Скопление Персея

Скопление Персея Фото: ESA

Одной из самых массивных структур во Вселенной является скопление Персея, расположенное на расстоянии 240 млн световых лет от нас. На этом изображении показано примерно 1000 галактик и еще несколько тысяч находятся за ними.

NGC 6397

Шаровое звездное скопление NGC 6397 Фото: ESA

Шаровое звездное скопление NGC 6397 находится на расстоянии 7800 световых лет от Земли. Это одно из двух самых близких к нам шаровых скоплений. Сюда входят очень старые звезды, возраст которых сравним с возрастом всей Вселенной. В таких скоплениях находятся тысячи и даже миллионы звезд, связанные гравитацией. Исследование шаровых скоплений может дать много информации о истории Млечного Пути, а также о распределении темной материи.

NGC 6822

Галактика NGC 6822 Фото: ESA

Также Евклид сделал снимок галактики NGC 6822, которая является ярким примером карликовой неправильной галактики. Расположенный в 1,6 млн световых лет нас объект представляет собой одну из самых близких к нам галактик. NGC 6822 не имеет определенной формы и считается, что многие галактики в ранней Вселенной были именно такими.

По словам ученых из ЕКА, только наблюдение за огромным количеством галактик поможет обнаружить тонкие сигналы существования темной материи и темной энергии.

Как уже писал Фокус, с помощью космического телескопа Уэбб, астрономы впервые обнаружили углекислый газ на объекте между Юпитером и Нептуном.