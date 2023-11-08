I'll be back. Организм возрастом 450 миллионов лет вернулся к жизни в форме робота (видео)

Исследователи воссоздали древнее животное, которое обитало на дне океанов.

Люди ходят по Земле при мерно 300 тыс. лет, что в истории Земли относительно небольшой отрезок времени. Фактически, наше существование на Земле составляет лишь 0,007% истории планеты, пишет Futurity.

Для того, чтобы расширить наш взгляд на древних существ, которые ходили по Земле задолго до людей, появилась новая область исследований – палеобионика. Она направлена на использование робототехники с гибкой электроникой и мягкими материалами (или Softbotics), чтобы не просто воссоздать вымершие виды, но и понять биомеханические факторы, которые стимулировали эволюцию.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Нашей целью является использовать Softbotics, чтобы вернуть к жизни биологически системы, в том смысле, что мы можем их имитировать, чтобы понять, как они работали", — говорит эксперт по машиностроению из Университета Карнеги-Меллон Фил Ледюк.

Используя компьютерное моделирование и мягкие роботы, Ледюк и Кармель Маджиди, профессор машиностроения и ведущий автор исследования, воссоздали морской организм под названием Pleurocystitid, которые существовали почти 450 млн лет назад.

Pleurocystitid являлись представителями класса иглокожих, в который входят современные морские звезды и морские ежи. Древний представитель вида были одним из первых иглокожих, способных передвигаться с помощью мышечного аппарата. Pleurocystitid представляют для ученых большой интерес из-за их ключевой роли в эволюции иглокожих.

"Softbotics – это еще один подход к исследованиям с использованием материалов для создания гибких конечностей и придатков робота. Многие фундаментальные принципы биологии и природы можно полностью объяснить, только если мы оглянемся на хронологию эволюции животных. Мы создаем аналоги роботов, чтобы изучить, как изменялись движения со временем", — отмечает Маджиди.

Для того, чтобы создать роботизированную копию существа, команда использовала ископаемые свидетельства, а также комбинацию 3D-печатных элементов и полимеров, чтобы имитировать гибкую столбчатую структуру движущегося придатка.

Вероятно, Pleurocystitid могли передвигаться по морскому дну с помощью мышечного аппарата, которые толкал животное вперед. Также предполагается, что существо передвигалось с помощью широких и размашистых движений. Ученые также заметили, что увеличение длины своеобразного хвоста увеличивало скорость животного, не заставляя его прилагать больше усилий.

Один из самых больших вопросов о Pleurocystitid заключается в том, как тип поверхности в месте их обитания, повлиял на характер передвижения животного.

В своем исследовании команда продемонстрировала, что может использовать Softbotics для создания вымерших организмов, они надеются исследовать других животных, например, первый организм, который выбрался из воды на сушу.

Напомним, ученые нашли первое на Земле животное-хищника. Данная окаменелость возрастом 560 млн лет.