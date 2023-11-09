Оса-вампир и гигантский паук-рак: какие виды нашли в 2023 году, но лучше бы не находили

Исследователи представили пять самых интересных новых видов, которые были открыты или задокументированы в этом году.

Некоторые животные и птицы, такие как белки и голуби, стали настолько привычными, что уже давно не выбиваются из общей картины мегаполисов. Но другие виды развились и процветают в средах, редко видимых человеческим глазом – в глубинах океана и отдаленных районах Амазонского дождевого леса.

Даже в период, который ученые называют шестым массовым вымиранием, вызванным антропогенным изменением климата, мир буквально кипит новой жизнью. Исследователи обнаруживают неведомые виды и описывают их в ученых статьях примерно 8 000 раз в год.

Приведенный ниже список, конечно, не является исчерпывающим, но в нем собраны самые красивые и немного пугающие виды, которые были открыты в 2023 году.

Оса-вампир, Перу

Эта большая оса напоминает нечто среднее между стариком с жиденькой бородкой и Хищником из известного блокбастера Фото: Kari Kaunisto

В прошлом году группа финских и американских исследователей установила ловушки для насекомых в природном заказнике за пределами перуанского города Икитос. Ловушки поймали сотни насекомых, многие из них оказались представителями нового вида – осами-вампирами.

Это большая оса, которая напоминает нечто среднее между стариком с жиденькой бородкой и Хищником из известного блокбастера. В статье, опубликованной в этом месяце в ZooKeys, ученые определили насекомое как новый вид ос — ихневмонидов, распространенных по всему миру.

Новый вид назвали Capitojoppa amazonica. "Capito" взяли из средневековой латинской медицинской терминологии, что означает "большая голова". "Joppa" в данном случае уважение к меньшим родственникам ос — роду Joppa. И "amazonica" описывает место обитания: "самый большой и разнообразный дождевой лес на Земле".

Хотя о жизненном цикле Capitojoppa amazonica ничего неизвестно, детали, несомненно, будут ужасными. Семейство ос, к которым она относится, имеет обыкновение откладывать яйца в ничего не подозревающих хозяев, таких как пауки и гусеницы. После вылупления личинки оси поедают свою жертву изнутри.

Кем кем абелизавр, Марокко

Абелизавры ходили по Земле 66 миллионов лет назад Фото: Imperial College London/Davide Bonadonna

Безымянные абелизавриды, известные как Кем Кем абелизавр, ходили по Земле 66 миллионов лет назад. Исследователи обнаружили две древние кости на окраине фосфатных карьеров в Марокко. Осадки, в которых были найдены кости, уходят в историю непосредственно перед падением на Землю астероида, который положил конец доминированию динозавров.

Ученые под руководством английского палеонтолога Ника Лонгрича определили эти кости как принадлежащие абелизавридам, семейству, к которому относился тираннозавр из Северной Америки. Другой абелизаврид, гигантский Chenanisaurus barbaricus, жил в то время в Марокко, и исследователи сначала подумали, что кости могут принадлежать молодому представителю этого вида — из-за их размера. Однако более подробный анализ показал, что текстура кости характерна для взрослых особей.

В конечном итоге ученые решили, что кости принадлежат не одному, а двум новым видам абелизавридов. Эти виды, скорее всего, соседствовали с более крупным Chenanisaurus barbaricus и были дальними родственниками тираннозавра.

Светлячок-анемон, США

Ученые не всегда являются первыми, кто открывает новое животное, но новый вид не получает почетного латинского имени, пока не приходит исследователь. Увлеченные дайверы и хранители аквариумов знают о "светлячке-анемоне" уже десятилетиями, но описание этого вида отсутствовало в ученой литературе до этого года.

Осенью 2023 группа ученых из Огайо и Флориды опубликовала статью, которая описывает Bellactic lux и резюмирует всю информацию, собранную океанологами на протяжении многих лет. Прозрачное морское создание обитает в Мексиканском заливе, где оно жжет и ловит добычу из безопасных мест в скалистых ущельях. Вид довольно маленький — иногда всего пару сантиметров в диаметре — и отличается светящимися кончиками щупалец.

Наутилусы, Океания

Наутилоиды — родственники кальмаров и осьминогов Фото: Barord et al.

Наутилоиды — одни из самых древних видов животных на планете. Они впервые появились почти полмиллиарда лет назад, примерно в то же время, когда первые растения перебрались из моря на сушу. Они родственники кальмаров и осьминогов, но в отличие от своих родственников они живут в твердой внешней раковине.

Сегодня наутилус – единственный выживший род из когда-то широко распространенных наутилоидов. В январе этого года команда морских биологов опубликовала статью, описывающую три новых вида наутилусов, найденных на рифах у побережья трех разных островов в Океании: Вануату, Американское Самоа и Вити-Леву, Фиджи. Новые классификации почти удвоили число существующих видов наутилусов – с четырех до семи.

Хотя эти виды новы для ученого сообщества, они уже могут находиться на грани исчезновения. Раковины наутилусов ценятся при изготовлении украшений, что привело к чрезмерному вылову этих животных.

Гигантский паук-рак, Эквадор

Гигантский паук — огромное существо с восемью глазами, восемью ногами и пушистым красным брюшком Фото: Ecology and Evolution

Ночью ни одно насекомое, двигающееся по лесной подстилке в Эквадорском Амазонии, никогда не чувствует себя полностью в безопасности. Огромное существо с восемью глазами, восемью ногами и пушистым красным брюшком поджидает, сидя на кустах или стволах деревьев. Этот гигантский паук-рак готов в любой момент напасть на насекомое.

Педро Пеньяэррера-Р. и Диего Сиснерос-Эредия наткнулись на это создание, гигантского паука-рака из рода Sadala, во время ночной прогулки около станции биоразнообразия Типутини в Эквадоре. Хотя этот паук является первым в своем роде в Эквадоре, девять других видов живут в соседних странах. Один даже обитает в том же районе, где была обнаружена Capitojoppa amazonica.