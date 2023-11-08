Увидели впервые. Обнаруженный аппаратом NASA спутник астероида оказался другим объектом (фото)

Новый анализ данных зонда "Люси" предоставил очередной сюрприз для астрономов.

В начале ноября космический аппарат "Люси" пролетел мимо астероида Динкинеш и ученые впервые смогли узнать его истинный размер. Но самое главное, что был обнаружен невидимый ранее спутник космического камня. Теперь же астероид из главного пояса астероидов предоставил еще один сюрприз для астрономов, пишет ScienceAlert.

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Астероид Динкинеш был первым, который исследовал зонд "Люси", из 11 астероидов, которые он должен изучить во время своей длительной миссии. Его основная цель состоит в изучении астероидов, которые вращаются рядом с Юпитером и называются троянскими.

Когда зонд NASA еще приближался к астероиду Динкинеш, то ученые обнаружили изменение яркости камня, что соответствовало изменениям, происходящим с камнем, имеющим спутник. Когда аппарат "Люси" приблизился к астероиду и сфотографировал его, то ученые обнаружили, что он действительно имеет компаньона.

Когда аппарат "Люси" приблизился к астероиду и сфотографировал его, то ученые обнаружили, что он действительно имеет компаньона Фото: NASA

Дальнейший анализ полученных данных привел к еще более неожиданному открытию. Оказалось, что у Динкинеша есть не просто спутник, а два спутника, соединенные вместе в виде снеговика. Это подтвердили снимки, полученные с расстояния 1630 км от астероида. Такой тип космических камней называется контактной двойной системой и еще ни разу астрономы не видели ничего подобного у камней в главном поясе астероидов.

Пока что ученые не знают, почему две части спутника имеют одинаковый размер, при то что общая ширина обнаруженного недавно объекта 220 метров. Для сравнения сам Динкинеш, как оказалось имеет ширину 790 метров. По словам ученых, задача зонда "Люси" состоит в изучении астероидов, которые хранят в себе информацию о первых днях существования Солнечной системы, ведь они почти не изменились.

Оказалось, что у Динкинеша есть не просто спутник, а два спутника, соединенные вместе в виде снеговика Фото: NASA

Сейчас астрономы считают, что все каменистые планеты Солнечной системы, в том числе и Земля, появились в результате накапливания камней и пыли под действием гравитации в газовом диске, который окружал Солнце. Изучение таких гравитационно связанных систем, как астероид Динкинеш и его двойной спутник может помочь выяснить, как именно происходил процесс создания планет и насколько часто можно встретить подобные системы в близлежащем космосе.

По словам ученых из NASA, зонд "Люси" прислал еще не все данные, полученные после пролета астероида Динкинеш, и возможно, нас ждут новые сюрпризы.

Следующей целью аппарата NASA станет изучение астероида Дональдджохансон, который также находится в главном поясе астероидов. Но это исследование продет только в 2025 году, после чего "Люси" улетит к Юпитеру.

Как уже писал Фокус, согласно новому исследованию, на океаническом спутнике Сатурна имеются все необходимые для жизни компоненты. Ученые считают, что на Энцеладе находятся все строительные блоки, необходимые для развития жизни.

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