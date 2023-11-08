Блуждающая мертвая звезда столкнется с Солнечной системой: что произойдет на самом деле

Новое исследование показало, столкнется ли белый карлик-изгой с Солнечной системой, что может вызвать хаос в ней.

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В 2022 году группа астрономов изучила траекторию движения блуждающей в космосе звезды белого карлика и пришла к выводу, что примерно через 29 тысяч лет она столкнется с Солнечной системой и вызовет хаос в ее внутренней части. Авторы недавнего исследования, опубликованного в издании Astrophysical Journal, провели новые расчеты, которые показали насколько верным было предыдущее предположение о грядущей катастрофе, пишет Space.

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Авторы прошлогоднего исследования провели анализ данных космического телескопа Gaia, чтобы обнаружить блуждающие звезды, которые направляются в сторону Солнечной системы. Таким образом они обнаружили звезду белый карлик WD 0810–353. Такие звезды являются маленькими, но очень плотными остатками умерших звезд, похожих на Солнце, которые могут иметь такую же, как и наша звезда массу.

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Ученые высказали предположение, что примерно через 29 тысяч лет эта мертвая звезда подлетит к нашей Солнечной системе на расстояние в половину светового года. Это примерно в 31 000 раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца. В этом случае гравитационное влияние белого карлика может немного разрушить Облако Оорта, регион на краю Солнечной системы, наполненный кометами и другими ледяными телами. То есть гравитационное влияние мертвой звезды приведет к тому, что некоторые ледяные тела улетят из Облака Оорта во внутреннюю часть Солнечной системы, что вызовет настоящий хаос. Это может привести даже к уничтожению Земли, предположили ученые.

Ученые высказали предположение, что примерно через 29 тысяч лет эта мертвая звезда подлетит к нашей Солнечной системе на расстояние в половину светового года. Это примерно в 31 000 раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца Фото: space.com

Авторы нового исследования провели наблюдение за WD 0810–353 и оказалось, что мертвая звезда обладает очень сильным магнитным полем. В астрономии магнитные поля имеют решающее значение для понимания многих характеристик звезды и если их не учитывать, то это может привести к неправильному пониманию тех или иных явлений.

В прошлом году ученые изучили скорость полета и его траекторию на основе исследования спектра света, который излучает звезда, и разделения его на разные длины волн. Дело в том, что магнитные поля могут влиять на спектр света звезды, и таким образом настоящее расстояние до нее может оказаться другим.

Гравитационное влияние мертвой звезды приведет к тому, что некоторые ледяные тела улетят из Облака Оорта во внутреннюю часть Солнечной системы, что вызовет настоящий хаос. Это может привести даже к уничтожению Земли, предположили ученые Фото: space.com

Авторы нового исследования пришли к выводу, что магнитное поле белого карлика действительно повлияло на спектр света мертвой звезды и скорость ее полета, а также траектория не соответствуют предыдущим предположениям.

По словам ученых, на самом деле WD0810–353, как показали новые расчеты, точно не столкнется с Солнечной системой, и, возможно, эта звезда вообще летит даже не в сторону Солнца. Поэтому, по крайней мере эта блуждающая звезда точно не будет угрожать нашей планете через 29 тысяч лет.

Как уже писал Фокус, новый космический телескоп Евклид сделал первые снимки космоса. Он отправился изучать темную материю и темную энергию, которые сформировали нынешнее состояние Вселенной.

Что касается Солнечной системы, то, как уже писал Фокус, в ближайшем будущем кольца Сатурна перестанут быть видимыми с Земли.