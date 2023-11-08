Бессмысленный акт вандализма: неизвестные повредили Вал Адриана из-за незаконной вырубки

Из-за действий неизвестного злоумышленника Вал Адриана в Британии поврежден. В конце сентября на стену упало дерево, спиленное неизвестным лицом.

Вал Адриана, исторический римский памятник в Британии, простоял почти 1 900 лет как символ древней истории. Однако недавно она пострадала от акта бездумного вандализма, который повредил этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет BBC News.

Повреждение произошло, когда в конце сентября незаконно срубили явор, известный как Явор-Геп. Это дерево находилось рядом с участком Вала Адриана. К сожалению, ствол дерева упал на стену после того, как неизвестный с помощью бензопилы спилил его ночью.

Археологи оценили масштабы ущерба, нанесенного этим поступком, и оказалось, что упавшее дерево не только вызвало трещины в камнях, но и откололо фрагменты от стены. Расследование продолжается, и эта новая информация передана в полицию.

Организация "Историческая Англия", отвечающая за сохранение исторических памятников, сообщила в твиттере: "Мы провели археологическую оценку повреждений, нанесенных Валу Адриана, и можем подтвердить, что есть трещины и фрагменты, отколотые от 2 облицовочных камней, которые, как мы считаем, вызваны вырубкой явора".

В ответ на этот акт вандализма уже арестованы четыре человека. Первые аресты осуществили вскоре после инцидента, среди них — бывший лесоруб, по имени Уолтер Ренвик, которому 69 лет, и 16-летний парень. Впоследствии допросили еще двух человек в возрасте около тридцати лет, которых отпустили под залог.

Национальный фонд, организация, ответственная за управление этой территорией, принял меры, убрав поваленное дерево около месяца назад. Они использовали кран, чтобы поднять его и разрезать на меньшие части, чтобы облегчить его вывоз.

После этого инцидента общественность выдвинула многочисленные предложения по перепрофилированию древесины явора. Среди них — создание мемориальной скамейки или скульптуры, которая бы рассказывала историю местности, отражая значение поваленного дерева для местной общины.

Полиция считает, что вырубка дерева была преднамеренным актом вандализма. Ранее детективы сообщили, что они исследуют пятна масла для бензопилы, найденные на месте происшествия, которые потенциально могут стать уникальным "отпечатком пальцев", что может вывести их на ответственную сторону.

Влияние этого вандализма выходит за пределы физического ущерба, нанесенного заветному историческому объекту; он служит напоминанием о важности сохранения нашего общего наследия для будущих поколений.

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