Обломки разбросало по всей галактике: телескоп Хаббл заснял результат космического взрыва (фото)

Взрыв массивной звезды впервые обнаружил астроном-любитель.

Ученые представили новый снимок, сделанный телескопом Хаббл, на котором показана туманная спиральная галактика, в которой когда-то произошел взрыв сверхновой, пишет Space.

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Эта галактика называется NGC 941 и она расположена на расстоянии 55 млн световых лет от Земли. Галактика имеет яркие спиральные которые выходят из не менее яркого ядра, но затем они становятся тусклее на окраинах галактики.

Космический телескоп Хаббл наблюдал за остатками взрыва сверхновой под названием SN 2005ad. Когда некоторые звезды достигают конца своей жизни, они взрываются в виде яркой вспышки, которая может на короткое время затмить своим светом всю галактику, в которой она находится. После взрыва остается остаток сверхновой, состоящий из пыли и газа, из которого будущие поколения звезд получают необходимые элементы. На снимке Хаббла галактика NGC 941 показана "лицом" к Земле, что упрощает исследование ее внутренних процессов и условий, в которых возникают сверхновые.

Галактика NGC 941 Фото: ESA

Согласно заявлению Европейского космического агентства (ЕКА), сверхновую SN 2005ad изначально обнаружил астроном-любитель Коичи Итагаки, который уже открыл более 170 сверхновых. Сверхновые можно обнаружить, наблюдая за изменениями яркости на небе. Эти взрывы происходят относительно быстро, появляются очень внезапно, а затем становятся ярче и позже тускнеют в течение дней или недель.

Анализ огромного объема данных, которые телескоп Хаббл собирает всего за несколько часов наблюдений, может занять у астрономов недели, месяцы или даже годы. Поэтому астрономы-любители играют ключевую роль в подобных исследованиях. Ученые из ЕКА говорят, что при возникновении сверхновых время имеет решающее значение, а таким временем располагают как раз астрономы-любители. Ведь они намного быстрее получают данные во время своих наблюдений за космосом.

После того, как Итагаки сообщил об открытии сверхновой, профессиональные астрономы провели новое наблюдение и подтвердили, что это сверхновая типа II. После этого космический телескоп Хаббл сделал снимок галактики NGC 941, чтобы астрономы могли лучше увидеть остаток сверхновой и окружающую среду.

Как уже писал Фокус, обнаруженный аппаратом NASA спутник астероида, оказался другим объектом. Новый анализ данных зонда "Люси" предоставил очередной сюрприз для астрономов.

Также Фокус писал о том, что телескоп Уэбб сделал детальный снимок объекта Хербига-Аро 212. Он представляет собой выброс двух огромных красных струй из плазмы, которые извергает очень молодая звезда.