Родные галактики хоронят самые яркие объекты в космосе: это бросает вызов существующей теории

Ученые считают, что питаемые черными дырами квазары, иногда могут быть скрыты в центрах их родных галактик.

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Согласно исследованию, опубликованному в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, центральные сверхмассивные черные дыры, известные как квазары, иногда скрываются за плотными облаками газа и пыли в их родных галактиках. Это открытие бросает вызов существующим теориям, которые говорят, что квазары скрываются только кольцами пыли в форме бублика, расположенными очень близко к черной дыре, пишет Phys.

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Самыми яркими астрономическими объектами во Вселенной считаются квазары, свет которых может перекрыть свет всех звезд в их родной галактике. По сути это сверхмассивные черные дыры, которые во время быстрого поглощения газа выпускают мощный поток излучения из окружающего их аккреционного диска. Мощный свет квазара может быть заблокирован густыми облаками пыли. Долгое время ученые считали, что такие облака в форме кольца находятся очень близко к черной дыре.

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Согласно новому исследованию, в некоторых случаях затемнение квазара вызвано полностью его родной галактикой, в центре которой он находится.

Астрономы с помощью радиотелескопа ALMA провели наблюдение за квазарами, которые наиболее скрывает пыль. Они обнаружили, что многие из этих квазаров находятся в очень компактных маленьких галактиках, диаметр которых не превышает 3 тысяч световых лет. Но в этих галактиках происходит очень бурное появление новых звезд. Фактически они создают более 1000 похожих на Солнце звезд в год.

Согласно новому исследованию, в некоторых случаях затемнение квазара вызвано полностью его родной галактикой, в центре которой он находится Фото: phys.org

Для того, чтобы в галактике появилось так быстро и так много звезд, нужно наличие огромного количества газа и пыли, из которых звезды и формируются. Ученые выяснили, что в таких галактиках облака газа и пыли, появившиеся в результате очень быстрого образования новых звезд могут накапливаться и таким образом полностью скрывать квазары. Ученые назвали это похоронами квазаров.

По словам авторов исследования, иногда в галактике так много газа и пыли, что даже рентгеновское излучение не может пройти сквозь эту завесу, скрывающую квазар. Если ведущая теория предполагала, что только кольцо из пыли рядом с черной дырой может скрыть квазар, то теперь становится ясно, что в этом процессе принимает участие и вся галактика в некоторых случаях.

Ученые считают, что подобное явление происходит только тогда, когда квазар сильно увеличивается в размерах. По словам исследователей, примерно от 10% до 30% квазаров в таких галактиках полностью скрывает своей пылью только родная галактика.

Астрономы считают, что новое открытие меняет понимание существующей связи между активностью центральных сверхмассивных черных дыр в галактиках и ростом последних. Такие скрытые квазара могут представлять раннюю стадию эволюции галактик, когда те наполнены большим количеством газа и пыли. Это способствует как бурному образованию новых звезд, так и росту сверхмассивных черных дыр. И на этой стадии галактической эволюции галактики могут хоронить квазары под слоем густой пыли.

Как уже писал Фокус, тайны центра Млечного Пути раскроет космический телескоп Уэбб. Ученые считают, что секрет эволюции галактик скрывается в центре нашей галактики.