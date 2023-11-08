Без рода и племени. У берегов Японии появился новый остров, рожденный безымянным вулканом (видео)

Япония недавно уже пересчитывала свои острова и, похоже, местным властям стоит сделать это вновь — ведь в семье их островов пополнение.

В конце прошлого месяца у берегов Японии произошло извержение безымянного подводного вулкана, ознаменовавшееся рождением нового маленького острова, который все еще продолжает расти, пишет IFLScience.

Известно, что безымянный вулкан начал извергаться 21 октября. Уже к 30 октября магма достигла поверхности моря и стала накапливаться, в результате чего образовался остров. Его можно увидеть с побережья Иото, части островов Огасавара, расположенных в более чем в 1000 километрах к югу от Токио в Тихом океане.

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По словам почетного профессора вулканологии Токийского университета Сэцуя Накады, на более ранней стадии извержения вверх хлынула вертикальная струя черного цвета и обломк, представляющие собой застывшую магму. Уже с 3 ноября извержение безымянного подводного вулкана начало меняться, при этом выброс вулканического пепла продолжался взрывоопасно. В результате сегодня недалеко от побережья Японии можно наблюдать клубящийся дым и медленно увеличивающийся в размерах остров.

По словам Наканады, если еще больше и больше лавы будет выходить наружу и покрывать территорию, вероятно, этот новорожденный остров останется с Японией навсегда.

Отметим, что рождение нового острова в океане не является чем-то удивительным. В мировом океане в результате вулканической активности из-под волн регулярно образуются новые острова. Фактически подводные вулканы извергают расплавленный материал, который охлаждается морской водой и затвердевает — в результате образуется твердая насыпь, способная выступать над поверхностью воды.

Ученые отмечают, что Япония, по сути, является рассадником вулканической активности, так как расположена в части мира, известной как Огненное кольцо, расположенное в Тихом океане и простирающиеся на 40 000 километров. Именно в этом месте расположено около двух третей всех действующих еще со времен ледникового периода вулканов.

Феномен Огненного кольца объясняется тем, что именно в этом месте встречаются многие независимые границы плит. В результате здесь возникает нестабильная система, генерирующая около 90% мировых землетрясений, а также около 50% извержений вулканов на Земле с момента регистрации.

Ранее Фокус писал о том, что "Огненное кольцо" в Тихом океане сотрясает землю и "поливает ее огнем".