Поднялся из морской пучины. В Тихом океане появился новый остров, который быстро растет (фото)

Участок суши образовался посреди океана из-за вулканической активности и NASA удалось его запечатлеть.

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Исследователям из NASA удалось запечатлеть рождение и развитие нового острова на юго-западе Тихого океана — он появился из-за вулканической активности и всего за неделю вырос в шесть раз, пишет Futurism.

Место "рождения" нового участка суши характеризуется самой высокой плотностью морских вулканов на Земле. Где-то между новой Зеландией и Тонгой простирается подводная гора, известная как Хоум-Риф. Именно это место и стало лоном для нового острова.

За рождением острова наблюдали сотрудники Земной обсерватории. В начале сентября исследователи заметили вулканическую активность — один из вулканов проснулся и извергся лавой в окружающий океан, подняв шлейфы пепельного дыма. Поистине удивительное зрелище — всего спустя 11 часов после извержения вулкана ученые заметили на поверхности океана новый остров. Его удалось запечатлеть с помощью наземного фотосканера (OLI-2). Фото настолько детальные, что можно разглядеть всю красоту новорожденного острова в его естественных цветах.

[ + – ] Остров появился в результате вулканической активности. Фото: Futurism

Ученые продолжили наблюдать за "новорожденным" островом и оказалось, что он чрезвычайно быстро растет. Первые замеры были произведены 14 сентября, тогда площадь острова составляла приблизительно 13 квадратных километров и он возвышался на 10 метров над уровнем моря. Следующие замеры острова были сделаны через неделю. Оказалось, что его площадь увеличилась почти в шесть раз и достигла почти 80 квадратных километров.

Отметим, что появление новых островов в этом регионе не является неким чудом и вполне научно обосновано. Гора Хоум-Риф располагается в точке, где сходятся сразу три тектонические плиты, в том числе и самая гигантская из всех Тихоокеанская плита, площадь которой составляет не менее 64 миллионов квадратных километров.

К сожалению, "новорожденный" остров вряд ли задержится с нами надолго. Ученые из NASA напоминают, что острова, образованные в результате вулканической активности, как правило, весьма недолговечны. Однако есть и несколько исключений — например, в 1995 году из-за извержения вулкана Латейки также образовался новый остров. Он просуществовал четверть века.

Ранее Фокус писал о том, что у берегов Японии также поднялся новый остров.