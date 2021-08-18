Из пены морской. У берегов Японии из-под воды поднялся новый остров (видео)

Новый массив суши является вершиной огромного затопленного вулкана, который начал извергаться.

В Тихом океане в 1198 км к югу от Токио и недалеко от Иводзимы появился новый остров. Он образовался в результате недавнего извержения подводного вулкана. Об этом сообщает Forbes.

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На прошлой неделе береговая охрана Японии сообщила о вулканической активности в регионе, в то числе о шлейфе пара и газа, поднимающемся из океана на высоту более 15 км.

Более поздние наблюдения обнаружили новый изломанный остров в форме подковы. На некоторых видео с места видно, как лава застывает на новообразовавшемся острове.

Новый массив суши на самом деле является вершиной огромного затопленного вулкана Фукутоку-Оканоба, чья коническая вершина возвышается над водой всего в нескольких километрах от Южной Иводзимы.

По словам ученых, подводный вулкан извергался много раз в прошлом, последний раз произошел в 2010 году. Извержения 1986 года также сформировало новый остров.

Второй полет береговой охраны над этим местом показал изменение формы нового острова:

Позже во вторник, 17 августа, береговая охрана зафиксировала много пемзовидных камней в этом регионе. На спутниковых снимках также были видны плавающие в воде куски пемзы.

Власти Японии ожидают, что извержение вулкана продолжится, в районе также будут наблюдаться облака газа и пепла.

Предполагается, что в результате извержения вся центральная кальдера вулкана может подняться над поверхностью воды.