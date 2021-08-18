Із піни морської. Біля берегів Японії з-під води піднявся новий острів (відео)
Новий масив суші є вершиною величезного затопленого вулкана, який почав вивергатися.
У Тихому океані в 1198 км на південь від Токіо і недалеко від Іводзіми з'явився новий острів. Він утворився в результаті недавнього виверження підводного вулкана. Про це повідомляє Forbes.
Минулого тижня берегова охорона Японії повідомила про вулканічну активність у регіоні, в тому числі про шлейф пари та газу, що піднімається з океану на висоту понад 15 км.
Пізніші спостереження виявили новий поламаний острів у формі підкови. На деяких відео з місця видно, як лава застигає на новоутвореному острові.
Новий масив суші насправді є вершиною величезного затопленого вулкана Фукутоку-Оканоба, чия конічна вершина височить над водою всього в декількох кілометрах від Південної Іводзіми.
За словами вчених, підводний вулкан вивергався багато разів у минулому, останній раз це сталося в 2010 році. Виверження 1986 року також сформувало новий острів.
Другий політ берегової охорони над цим місцем показав зміну форми нового острова:
Пізніше у вівторок, 17 серпня, берегова охорона зафіксувала багато пемзоподібних каменів у цьому регіоні. На супутникових знімках також були видні плаваючі у воді шматки пемзи.
Влада Японії очікує, що виверження вулкана триватиме, в районі також спостерігатимуться хмари газу та попелу.
Передбачається, що в результаті виверження вся центральна кальдера вулкана може піднятися над поверхнею води.