Із піни морської. Біля берегів Японії з-під води піднявся новий острів (відео)

Новий масив суші є вершиною величезного затопленого вулкана, який почав вивергатися.

У Тихому океані в 1198 км на південь від Токіо і недалеко від Іводзіми з'явився новий острів. Він утворився в результаті недавнього виверження підводного вулкана. Про це повідомляє Forbes.

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Минулого тижня берегова охорона Японії повідомила про вулканічну активність у регіоні, в тому числі про шлейф пари та газу, що піднімається з океану на висоту понад 15 км.

Пізніші спостереження виявили новий поламаний острів у формі підкови. На деяких відео з місця видно, як лава застигає на новоутвореному острові.

Новий масив суші насправді є вершиною величезного затопленого вулкана Фукутоку-Оканоба, чия конічна вершина височить над водою всього в декількох кілометрах від Південної Іводзіми.

За словами вчених, підводний вулкан вивергався багато разів у минулому, останній раз це сталося в 2010 році. Виверження 1986 року також сформувало новий острів.

Другий політ берегової охорони над цим місцем показав зміну форми нового острова:

Пізніше у вівторок, 17 серпня, берегова охорона зафіксувала багато пемзоподібних каменів у цьому регіоні. На супутникових знімках також були видні плаваючі у воді шматки пемзи.

Влада Японії очікує, що виверження вулкана триватиме, в районі також спостерігатимуться хмари газу та попелу.

Передбачається, що в результаті виверження вся центральна кальдера вулкана може піднятися над поверхнею води.