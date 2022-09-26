Піднявся з морської безодні. У Тихому океані з'явився новий острів, який швидко росте (фото)

Ділянка суші утворилася посеред океану через вулканічну активність, і NASA вдалося його сфотографувати.

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Дослідникам з NASA вдалося показати народження та розвиток нового острова на південному заході Тихого океану — він з'явився через вулканічну активність і всього за тиждень виріс у шість разів, пише Futurism.

Місце "народження" нової ділянки суші характеризується найвищою щільністю морських вулканів Землі. Десь між новою Зеландією та Тонгою простягається підводна гора, відома як Хоум-Ріф. Саме це місце стало лоном для нового острова.

За народженням острова спостерігали співробітники Земної обсерваторії. На початку вересня дослідники помітили вулканічну активність — один із вулканів прокинувся і вивергав лаву в навколишній океан, піднявши шлейфи попелястого диму. Воістину дивовижне видовище — через 11 годин після виверження вулкана вчені помітили на поверхні океану новий острів. Його вдалося показати за допомогою наземного фотосканера (OLI-2). Фото настільки детальні, що можна розглянути всю красу новонародженого острова у його природних кольорах.

[ + – ] Острів з'явився внаслідок вулканічної активності Фото: новый остров

Вчені продовжили спостерігати за новонародженим островом і виявилося, що він надзвичайно швидко росте. Перші виміри зроблені 14 вересня, тоді площа острова становила приблизно 13 квадратних кілометрів і височіла на 10 метрів над рівнем моря. Наступні виміри острова зробили за тиждень. Виявилося, що його площа збільшилася майже у шість разів і сягнула майже 80 квадратних кілометрів.

Зазначимо, що поява нових островів у цьому регіоні не є якимось дивом і цілком науково обґрунтована. Гора Хоум-Ріф розташовується в точці, де сходяться одразу три тектонічні плити, зокрема й найбільша з усіх Тихоокеанська плита, площа якої становить не менш як 64 мільйони квадратних кілометрів.

На жаль, новонароджений острів навряд чи затримається з нами надовго. Вчені з NASA нагадують, що острови, утворені внаслідок вулканічної активності, зазвичай дуже недовговічні. Проте є й кілька винятків — наприклад, 1995 року через виверження вулкана Латейки також утворився новий острів. Він проіснував чверть століття.

Раніше Фокус писав про те, що біля берегів Японії також піднявся новий острів.