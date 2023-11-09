Становится все страшнее. Neuralink готов доверить роботам вживлять свои чипы в мозг людей

Новость звучит особенно тревожной после того, как были обнародованы провальные результаты экспериментов на животных.

Компания Илона Маска Neuralink, которая собирается приступить к тестированию интерфейса мозг-компьютер, видимо готова проводить роботизированную имплантацию мозговых чипов, пишет Bloomberg.

По данным СМИ, компания пока не назвала точной даты, но собирается провести первую имплантацию с помощью робота-хирурга, который был изготовлен на заказ. Глава компании Илон Маск настаивает на том, чтобы имплантация прошла как можно скорее.

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Основным камнем преткновения в начале тестирования системы является то, что компания никак не может найти добровольца. Первый кандидат на получение мозгового чипа должен быть моложе 40 лет, а также у него должны быть парализованными все конечности. И самое главное, участник эксперимента должен согласиться удалить часть собственного мозга и заменить его имплантом.

По словам биографа Илона Маска Эшли Вэнса, тысячи людей выразили заинтересованность в том, чтобы стать первыми, кто получит мозговой чип.

Возможно, их пыл поумерили недавние новости об экспериментах Neuralink на макаках-резус, которые закончились жуткой смертью животных.

Биограф Маска утверждает, что на самом деле, животные находятся на объекте во Фримонте в добром здравии. Некоторым животным в мозг были вживлены новые модели, некоторые были отправлены на пенсию в приюты, и только одну макаку-резус пришлось усыпить.

Ранее издание Wired, со ссылкой на собственные источники, сообщало, что во время экспериментов мозг одного из животных просто разорвался после имплантации чипа. Вскрытие показало, что жидкость из чипа попала в мозг обезьяны, из-за чего он настолько воспалился, что начал выступать из задней части черепа.

В компании Neuralink говорят, что этот жуткий инцидент и все другие, которые были обнародованы в последние месяцы, были результатом человеческой ошибки, а не неисправного оборудования.

Напомним, в сентябре Neuralink получил одобрение от независимой комиссии Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) о начале испытания своего мозгового имплантата на пациентах с параличом.