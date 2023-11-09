Тайный орден. Деревья договариваются, когда давать больше урожая, но никто не знает как

Исследователи обнаружили, что деревья по всему миру удивительным образом синхронизируют свои ритмы даже на расстоянии 100 километров.

Если смотреть под ноги, можно заметить, что в определенные годы деревья, такие как дубы, сосны и ели, производят разное количество семян. Например, в некоторые годы от желудей под ногами попросту нет спасения, тогда как в другие — их очень сложно отыскать. Ученые называют эти чрезвычайно урожайные годы "мачтовыми", пишет IFLScience.

Исследователям уже известно, что мачтовые деревья не дают одинаковое количество урожая каждый год. Как правило, после чрезвычайно урожайного года следует перерыв в несколько лет, а затем они вновь производят больше семян. Однако ученые до сих пор не могут понять, как этим деревьям удается синхронизироваться локально, при том, что некоторые из деревьев находятся на расстоянии 100 километров.

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По словам доцента кафедры наук о жизни и окружающей среды Калифорнийского университета в Мерседе Эмили Моран, одна из существующих теорий предполагает, что столь странное поведение деревьев связано с сохранением энергии. Дело в том, что производство большого количества семян требует большого расхода энергии. Деревья производят урожай с помощью фотосинтеза: они используют энергию Солнца, превращая углекислый газ в сахара и крахмал, необходимые для роста новых листьев и древесины.

Еще одной теорией, по словам исследователей, является то, что таким образом деревья пытаются "контролировать хищников". Идея заключается в том, что масштабные урожаи позволяют не только удовлетворить потребности хищников, но также оставляют достаточное количество семян для выращивания новых растений. При этом в промежутках между мачтыми годами недостаток пищи приводит к голоданию естественных хищников деревьев, например, белок.

По словам Морган, наиболее удивительным и волнующим в этом процессе является то, что в производстве большого количества семян существует некая синхронность среди целых популяций и симпатических видов, которые разделяют одних и тех же семенных хищников.

К слову, существует еще одна теория, предполагающая, что деревья синхронизируются для более эффективной работы. Простыми словами, разбрасывание всех семян одновременно более эффективно для деревьев, которые полагаются на ветер, чтобы нести свои семена. В таком случае менее урожайный год будет менее успешным в плане роста новых деревьев.

Так или иначе, однако ученые пока так и не смогли остановиться на одной из этих теорий: в данный момент все еще продолжаются споры о том, зачем и как деревьям удается синхронизировать и договариваться о том, какой год станет более урожайным.

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