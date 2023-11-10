Химера во плоти. Ученые создали "светящуюся" обезьяну с двумя наборами ДНК (фото)

В ходе эксперимента самка впервые в мире родила химерного примата, который не был человеком.

Это исследование может напоминать сцены из научно-фантастического фильма ужасов. В ходе эксперимента ученые взяли стволовые клетки эмбриона 7-дневной обезьяны и ввели их в несвязанный 4-5-дневный эмбрион того же вида. Далее его поместили в самку обезьяны и впоследствии она родила полностью сформированного самца, пишет New Atlas.

Фактически этот детеныш стал первым в мире химерным приматом, не являющимся человеком. Отметим, что ранее ученые также использовали этот метод для создания человека и обезьяны, однако они были уничтожены перед дальнейшим развитием. И все же команда отмечает, что впервые введенный генетический материал составил такой значительный процент в составе тканей новорожденного.

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По словам старшего автора исследования Чжэнь Лю из Китайской академии наук (CAS), в своей работе они добились того, что инъецированные стволовые клетки сформировали около 92% ткани мозга детеныша и в целом составили 67% состава животного. Теперь команда надеется, что они смогут использовать этот метод для создания более точных моделей обезьян для изучения неврологических заболеваний, а также других исследований.

Однако наиболее невероятным в данном исследовании кажется рекордно высокий вклад эмбриональных стволовых клеток в развитие плода. Ученые использовали зеленый флуоресцентный белок для окрашивания плюрипотентных клеток, которые обладали способностью дифференцироваться во все различные типы, необходимые для "построения" тела животного. Таким образом им удалось отследить, какая часть генетического материала способствовала развитию детеныша.

На этом рисунке показан процесс с участием "светящихся" плюрипотентных клеток, в том числе формирование ранней эмбриональной многоклеточной гаструлы, позволяющей плоду развиться в химерную обезьяну Фото: Cell

Уже после рождения ученые обнаружили, что у малыша яванской макаки (Macaca fascicleis) виднелись отчетливые пятна флуоресценции по всему телу, в том числе на кончиках пальцев и в глазах. Ученые также провели анализ, посредством секвенирования генов и ряд других тестов, и обнаружили, что донорские стволовые клетки присутствовали в 26 различных тканях и составляли от 21 до 92% ее процентов.

В общей сложности около 67% тканей было сформировано инъецированными стволовыми клетками. Они были представлены в:

мозге;

сердце;

почках;

печени;

желудочно-кишечном тракте;

яичках.

По словам соавтора исследования, научного директора Института нейронаук при CAS, профессора Му-Минга Пу, к сожалению, новорожденный детеныш прожил всего 10 дней. Известно, что у него случилась дыхательная недостаточность и переохлаждение, в результате чего ученым пришлось усыпить малыша. Отметим, что точная причина ухудшения здоровья детеныша все еще неизвестна, но ученые считают, что причина может быть связана с эпигенетическими различиями между типами клеток.

Отметим, что использование организмов "Франкенштейна" для создания разумных животных для использования человеком подняло серьезные этические вопросы и все еще остается весьма спорной областью научных исследований. Отметим, что химера — название, данное одному организму, полученному из двух или более источников клеток различного генетического происхождения.

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