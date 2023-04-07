Штампуют химер на конвейере. Желтые сумасшедшие муравьиные используют невиданное ранее размножение

Исследователи обнаружили, что представители этого вида используют для размножения, ранее неизвестные науке средства.

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Желтые сумасшедшие муравьи (Anoplolepis gracilipes) были случайно завезены в северную Австралию и остров Рождества в Индийском океане, а теперь их с уверенностью можно назвать искусными захватчиками, пишет IFLScience.

Как и многим другим инвазивным видам, которые пытаются колонизировать новые земли, ему пришлось адаптироваться для создания рабочих муравьев, что позволило бы увеличить их изначальную сравнительно небольшую численность. Однако новое исследование полагает, что способ, которым они размножаются, ранее не был известен науке, а потому представители этого вида так заинтересовали исследователей.

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Известно, что самцы желтых сумасшедших муравьев являются химерами — то есть представляют собой одиночные организмы, которые состоят из двух популяций леток, генетически отличных друг от друга. Отметим, что некоторые химеры также могут состоять из трех, а то и более отдельных групп клеток, однако самцы этого вида состоят из двух отдельных генетических линий.

Любопытно, что сами по себе химеры уже не способны удивить исследователей, ведь они встречаются у множества других видов, том числе у кошек и даже людей. Однако внимание ученых привлекло то, как часто и в каких объемах желтые сумасшедшие муравьи штампуют своих 50/50 химерных рабочих самцов. Дело в том, что, как правило, химеры являются результатом несчастных случаев в процессе развития, однако не в этот раз.

До сих пор ученые и представить себе не могли, что регулярное производство химер в результате одного оплодотворения вообще возможно. Теперь ученые точно знают, что это происходит и, по-видимому, это может объяснить, почему желтые сумасшедшие муравьи являются столь успешными колонизаторами, ведь им нужна лишь одна королева, чтобы нести всю генетическую информацию и держать колонию на плаву.

В ходе исследования ученые изучили рабочих муравьев и обнаружили, что они всегда гетерозиготны. Отметим, что гаплодиплоидия представляет собой систему определения пола, которая является общей для множества видов насекомых. Она предполагает, что самцы развиваются из неоплодотворенных яиц, а потому их типы клеток всегда одинаков. Ученые обнаружили, что самцы желтых сумасшедших муравьев гаплоидны, однако у них также наблюдалась гетерозиготность, что весьма удивительно для таких видов.

Потребовалось много времени и исследований, чтобы ученые наконец-то поняли, что этот особенный генетический состав является результатом двух генетических линий, названных "R" и "W". Королевы происходят от первого и несут две копии одной и той же хромосомы, если их яйцеклетки оплодотворяет "R", получается еще одна королева. Однако если яйцо королевы оплодотворено "W", события будут развиваться согласно одному из двух сценариев.

В первом случае ядра клеток сольются и образуют диплоидное потомство с большой гетерозиготностью. Во втором — им не удастся слиться, и тогда они создадут гаплоидного химерного самца, которые так редки в других популяциях, но не в этой.

Ранее Фокус писал о том, что ученые сосчитали, сколько муравьев живет на Земле.