Штампують химер на конвеєрі. Жовті божевільні мурахи використовують невідоме раніше розмноження

Дослідники виявили, що представники цього виду використовують для розмноження раніше невідомі науці методи.

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Жовті божевільні мурахи (Anoplolepis gracilipes) були випадково завезені в північну Австралію та острів Різдва в Індійському океані, а тепер їх упевнено можна назвати майстерними загарбниками, пише IFLScience.

Як і багатьом іншим інвазивним видам, які намагаються колонізувати нові землі, їм довелося адаптуватися до створення робочих мурах, щоб збільшити їх початкову порівняно невелику чисельність. Однак нове дослідження вважає, що спосіб, яким вони розмножуються, раніше не був відомий науці, тому представники цього виду так зацікавили дослідників.

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Відомо, що самці жовтих божевільних мурах є химерами — тобто є одинарними організмами, які складаються з двох популяцій клітин, генетично відмінних один від одного. Зазначимо, деякі химери також можуть складатися з трьох, або навіть більше окремих груп клітин, проте самці цього виду складаються з двох окремих генетичних ліній.

Цікаво, що самі по собі химери вже не здатні здивувати дослідників, адже вони зустрічаються у багатьох інших видів, у тому числі у кішок і навіть людей. Однак увагу вчених привернуло те, як часто і в яких обсягах жовті божевільні мурахи штампують своїх 50/50 химерних самців. Річ у тому, що, зазвичай химери є результатом нещасних випадків у процесі розвитку, проте не цього разу.

Досі вчені й уявити не могли, що регулярне виробництво химер в результаті одного запліднення взагалі можливе. Тепер вчені точно знають, що це відбувається і, мабуть, це може пояснити, чому жовті божевільні мурахи є такими успішними колонізаторами, адже їм потрібна лише одна королева, щоб нести всю генетичну інформацію та тримати колонію на плаву.

Під час дослідження вчені вивчили робітників мурах та виявили, що вони завжди гетерозиготні. Зазначимо, що гаплодиплоїдія є системою визначення статі, яка є загальною для багатьох видів комах. Вона передбачає, що самці розвиваються з незапліднених яєць, тому їх типи клітин завжди однакові. Вчені виявили, що самці жовтих божевільних мурах гаплоїдні, однак у них також спостерігалася гетерозиготність, що дуже дивно для таких видів.

Знадобилося багато часу і досліджень, щоб вчені зрозуміли, що цей особливий генетичний склад є результатом двох генетичних ліній, названих "R" і "W". Королеви походять від першого і несуть дві копії однієї й тієї ж хромосоми, якщо їх яйцеклітини запліднює "R", виходить ще одна королева. Однак якщо яйце королеви запліднене "W", події розвиватимуться згідно з одним із двох сценаріїв.

У першому випадку ядра клітин зіллються й утворюють диплоїдне потомство з великою гетерозиготністю. У другому — їм не вдасться злитися, і тоді вони створять гаплоїдного химерного самця, які такі рідкісні в інших популяціях, але не в цій.

Раніше Фокус писав про те, що вчені порахували, скільки мурах живе на Землі.