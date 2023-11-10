Как в последний раз. Чем ближе климатическая катастрофа, тем больше нефти мы выкачиваем
Исследователи обнаружили, что несмотря на все призывы отказаться от использования ископаемого топлива, правительства буквально увеличивают его производство.
Годами ученые твердят о необходимости отказа от ископаемого топлива, чтобы дать планете шанс на спасение. Подписание Монреальского договора и заверения мировых правительств являются свидетельством обещаний сократить добычу ископаемого топлива. Впрочем, на деле все оказалось с точностью до наоборот, пишет Futurism.
ООН опубликовала новый климатический доклад с уместным названием "Отчет о производственном разрыве", где говорится, что несмотря на все обещания страны "лицемерно продолжают стремиться к добыче ископаемого топлива". В особенности речь идет о США, России и Саудовской Аравии. Более того, исследователи обнаружили, что страны не только не предпринимают шагов по сокращению количества добычи ископаемого топлива, но буквально увеличивают ее объемы.
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Ученые обнаружили, что ведущие мировые производители нефти фактически находятся на пути к добыче большего количества ископаемого топлива, чем когда-либо прежде. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш, правительства буквально "удваивают добычу ископаемого топлива", а это в свою очередь является двойной проблемой для человечества и планеты.
Не секрет, что бурение новых месторождений ископаемого топлива фактически противоречит сокращению выбросов углекислого газа, ведь, очевидно, что сокращение источников выбросов — наиболее эффективная тактика. Тем не менее "нефтяные государства" и те, кто зависит от нефти, к 2030 году станут добывать лишь больше ископаемого топлива, чем когда-либо прежде. Именно к такому выводу пришли исследователи ООН в новом докладе.
Ученые прогнозируют, что уже к концу нынешнего десятилетия крупнейшие производители нефти вдвое увеличат объемы, которые сегодня считаются безопасными. Отметим, что в докладе также указали список из двух десятков крупнейших стран-производителей нефти, в который также вошли Индия, Бразилия и Канада. При этом 17 из них взяли на себя обязательства по нулевым выбросам. В то же время ученые назвали четыре страны, Великобритания, Норвегия, Германия и Китай, чьи выбросы, очевидно, сокращаются и продолжат это делать, как предполагают ученые.
В результате ученые в очередной раз напоминают, что усиленная добыча ископаемого топлива в действительности является весьма провальной стратегией. Во-первых, это оказывает негативное влияние на окружающую среду, а, во-вторых, запасы ископаемого топлива ограничены, а потому полагаться на него, как на надежный источник весьма сомнительно.
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