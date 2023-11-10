Новое преимущество: ученые узнали, что экстракт коры ивы эффективно борется с вирусами

В новом исследовании ученые обнаружили, что экстракт отлично справляется как с коронавирусами, так и с энтеровирусами, лекарств от которых на данный момент нет.

Исследователи из Финляндии обнаружили, что экстракт коры ивы, известный своими лечебными свойствами, в том числе как основа аспирина, обладает противовирусным действием широкого спектра. Этот результат позволяет говорить о возможности его применения для лечения различных вирусных инфекций, пишет Phys.org.

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Исследование, проведенное под руководством профессора Варпу Марьомяки из Университета Ювяскюля, показало, что экстракт эффективен как против оболочечных коронавирусов, например, вызывающих простуду и COVID-19, так и против необолочечных энтеровирусов, вызывающих такие заболевания, как грипп и менингит. Примечательно, что в настоящее время не существует специфических лекарств, направленных непосредственно против энтеровирусов, что подчеркивает потенциальную значимость этого открытия.

В ходе исследования специалисты собрали кору ивы, переработали ее в экстракт и протестировали его против различных вирусов. Было обнаружено, что экстракт эффективно подавляет активность вирусов, не нанося вреда клеткам хозяина. Интересно, что если экстракт препятствовал репликации COVID-19 в клетках, то на энтеровирусы он действовал иначе, полностью предотвращая их проникновение в клетки.

Такое разностороннее действие позволяет предположить, что экстракт коры ивы действует на поверхности вирусов, оказывая на них разное воздействие. Микроскопическое исследование показало, что если оболочечные коронавирусы разрушаются под действием экстракта, то энтеровирусы, не имеющие оболочек, эффективно иммобилизуются.

Кроме того, при изучении эффективности коммерческих соединений, полученных из ивы, было обнаружено, что только экстракт саликсина проявляет аналогичную противовирусную активность. По словам авторов это позволяет предположить, что противовирусные свойства могут быть обусловлены сочетанием биологически активных соединений в коре.

Команда планирует дальнейшие исследования по выделению и идентификации этих соединений, а также по изучению механизмов их действия. Данное исследование может открыть путь к разработке новых противовирусных средств для лечения различных вирусов, в том числе вызывающих простуду и грипп. Текущие исследования профессора Марьомяки и ее команды направлены на углубление понимания этих соединений и их возможного применения в противовирусной терапии.

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