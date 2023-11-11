Затонувший гигант: ученые смогли обнаружить древний континент Арголанд

Ученым удалось обнаружить свидетельство того, что древний континент не полностью пропал, а вместо этого частично соединился с ныне существующими континентами, хотя большая его часть все же ушла под воду.

Примерно 155 млн лет назад от суперконтинента Гондвана отделился континент Арголанд, который впоследствии исчез. Это событие долгие годы озадачивало геологов. Главные свидетельства существования Арголанда находятся в абиссальной равнине Арго — глубоководном океаническом бассейне вблизи Западной Австралии. Геологические данные на морском дне свидетельствуют о том, что Арголанд двигался в сторону Юго-Восточной Азии, однако остатков крупной суши в этом регионе не обнаружено до недавнего времени, пишет The Byte.

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Последние исследования пролили свет на эту загадку. Исследование показало, что Арголанд не был целым, а раскололся на части, которые сейчас находятся под Мьянмой и Индонезией. Это открытие решает важную научную проблему, поскольку отсутствие Арголанда в Юго-Восточной Азии противоречило бы современным геологическим представлениям.

Поиски Арголанда продолжались более семи лет. Сложность заключалась в том, что Арголенд был раздроблен на небольшие участки, что затрудняло его отслеживание. В конце концов исследователи пришли к выводу, что 300 млн лет назад Арголенд был раздроблен на архипелаг, и именно это скопление островов попало в Юго-Восточную Азию.

Фрагменты этого "Аргопелага" претерпели разную судьбу: нижние части были погружены под океаническую кору, а верхние слились с корой Мьянмы и Индонезии.

Это открытие имеет важное значение для геологии. Если бы Арголанд полностью исчез без следа, это вызвало бы беспокойство по поводу исторической летописи земной суши. Понимание геологической истории Земли очень важно для понимания эволюции биоразнообразия, изменения климата, размещения ресурсов, формирования горных массивов и тектоники плит. Это открытие дает жизненно важную информацию для этих областей исследований.

Ранее Фокус писал об обнаруженном в Таиланде новом виде динозавров, похожих на львов. Исследователи обнаружили новый вид динозавров, некогда живший в этом регионе в позднем Юрском периоде, примерно 145-163 млн лет назад.

Также Фокус писал об обнаружении экстраординарного динозавра, являющегося предком современных птиц. Исследователи считают, что найденные в Оксфордшире, Глостершире и Дорсете окаменелости являются первыми в истории примерами теризинозавра и троодонтида на территории Британии.