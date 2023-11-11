Спасительный имплант: мужчина c болезнью Паркинсона смог вновь передвигаться (видео)

Жизнь мужчины, страдающего от неизлечимого заболевания, кардинально изменилась после установки новейшего импланта, позволившего ему вновь вернуться к обыденной жизни и передвигаться наравне со здоровыми людьми.

Важным событием в лечении болезни Паркинсона стало то, что 63-летнему мужчине из Бордо, Франция, по имени Марк, страдавшему от серьезных проблем с подвижностью из-за этого заболевания, был успешно установлен спинальный имплантат. Этот имплантат, предназначенный для восстановления нормальной передачи мышечных сигналов от позвоночника к ногам, значительно улучшил его способность ходить, пишет The Guardian.

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Марк, диагноз которому был поставлен более двух десятилетий назад, испытывал проблемы с равновесием и замиранием походки — распространенный симптом при прогрессирующей болезни Паркинсона, когда пациенты чувствуют себя так, словно застряли на месте. После имплантации Марк теперь каждое воскресенье проходит пешком около 6 км, что свидетельствует о значительном улучшении его подвижности и независимости.

Спинальный имплантат, пока еще находящийся на экспериментальной стадии и не прошедший полноценных клинических испытаний, представляет собой технологию интерфейса "мозг-машина", разработанную швейцарской командой, специализирующейся на преодолении паралича. Эта технология направлена на область позвоночника, отвечающую за активацию мышц ног при ходьбе. Пациент надевает на каждую ногу датчики, которые запускают имплантат, подающий импульсы стимуляции на нейроны спинного мозга в момент начала ходьбы, тем самым корректируя аномальные сигналы мозга.

Качество жизни Марка значительно улучшилось после операции

Результаты первого исследования показывают, что имплантат не только улучшил ходьбу и равновесие Марка, но и приблизил его походку к походке здоровых людей. Также авторами было отмечено значительное улучшение качества жизни мужчины. Несмотря на перспективность технологии, для подтверждения ее эффективности необходимы дальнейшие исследования и клинические испытания с участием большего числа пациентов. Исследовательская группа уже включила в список еще шесть пациентов для дальнейшего изучения.

Эксперты, не участвовавшие в исследовании, такие как профессор Карунеш Гангули из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, отмечают потенциал нового подхода для улучшения походки и решения проблемы замирания походки при болезни Паркинсона — симптома, который в настоящее время с трудом поддается лечению. Эта инновация открывает новый путь в лечении болезни Паркинсона, способный значительно улучшить жизнь людей с поздними стадиями заболевания.

Ранее Фокус писал о новой стратегии борьбы с болезнью Паркинсона. В новом исследовании учеными был открыт уникальный и интригующий процесс клеточной очистки с участием белка оптиневрина, что открывает новые перспективы в борьбе с болезнью.

Также Фокус писал о том, в каком органе изначально зарождается болезнь Пакринсона. Новое исследование показало, что путь от проблем с кишечником до болезни может быть короче, чем мы могли себе представить.

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