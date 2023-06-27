Тайная очистка клеток. Ученые обнаружили необычную стратегию борьбы с болезнью Паркинсона

В новом исследовании учеными был открыт уникальный и интригующий процесс клеточной очистки с участием белка оптиневрина, что открывает новые перспективы в борьбе с болезнью Паркинсона.

Related video

Австралийские ученые обнаружили уникальный механизм в процессе очистки клеток нашего организма, который может проложить путь к новым методам лечения болезни Паркинсона. В сложном мире наших клеток белок под названием оптиневрин работает вместе с ферментом TBK1 для удаления поврежденных митохондрий — генераторов энергии наших клеток. Понимание этого уникального процесса позволит исследователям найти новые способы борьбы с накоплением поврежденных митохондрий — ключевым фактором развития болезни Паркинсона, пишет New Atlas.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Мало кто задумывается о микроскопических процессах, обеспечивающих работу нашего организма. Наше тело состоит из клеток, а внутри этих клеток находятся маленькие структуры, называемые митохондриями. Они, как электростанции, вырабатывают энергию, необходимую нашим клеткам для работы. Как и в случае с электростанцией, если что-то пойдет не так, это может привести к серьезным последствиям. На самом деле, разрушенные митохондрии были связаны с различными заболеваниями, включая болезнь Паркинсона, которая влияет на работу мозга и вызывает тремор, ригидность, трудности с равновесием и координацией.

Как же организм справляется с этими поврежденными митохондриями? Именно это хотела выяснить группа австралийских исследователей, и их открытие может помочь нам лучше понять болезнь Паркинсона и, возможно, привести к появлению новых методов лечения.

Внутри наших клеток есть бригада уборщиков, своего рода микроскопическая мусорная система, которая избавляется от поврежденных митохондрий. Этот процесс, называемый митофагией, включает в себя несколько белков. Белок под названием PINK1 действует как санитарный инспектор, обнаруживая любые проблемные митохондрии. Когда он обнаруживает одну из них, он привлекает другой белок, паркин, чтобы пометить поврежденные митохондрии для удаления. Затем они привлекают третий белок, оптинеурин, для создания клеточного "мусорного мешка" для поврежденных митохондрий.

Многое из этого уже было известно. Но группа исследователей обнаружила, что оптиньюрин выполняет свою работу, взаимодействуя с ферментом под названием TBK1. До этого открытия ученые знали, что оптиньюрин участвует в этом процессе, но не были уверены, как именно он работает.

Исследователи обнаружили, что метод работы оптинаурина уникален. В отличие от других подобных белков, оптиньюрину необходим TBK1, чтобы помочь ему удалить поврежденные митохондрии. Это открытие может открыть новые способы лечения болезни Паркинсона, которая часто вызывается скоплением поврежденных митохондрий в мозге из-за мутаций в PINK1 и Parkin.

Один из авторов заявил, что их открытие о нетрадиционном способе работы оптиньюрина может указать на новую мишень для лекарств. Цель состоит в том, чтобы найти способ ускорить процесс утилизации в мозге, чтобы эффективнее избавляться от поврежденных митохондрий. Другая идея — разработать молекулу, которая имитировала бы работу оптиневрина. Это может привести к удалению поврежденных митохондрий, даже если PINK1 или Parkin не функционируют должным образом, что является распространенной проблемой при болезни Паркинсона.

Конечно, это еще только начало, и пройдет некоторое время, прежде чем эти идеи превратятся в реальные методы лечения. Но исследователи уже планируют свои дальнейшие шаги. Они хотят подтвердить свои выводы и продолжить изучение того, почему оптиньюрин работает именно так, как он работает. В будущем их работа может дать нам новые инструменты в борьбе с болезнью Паркинсона. Это шаг вперед, который мы все можем отметить.

Ранее Фокус писал об основных предупреждающих знаках болезни Паркинсона. Диагноз болезни Паркинсона, поставленный молодой женщине в 44 года, проливает свет на такие малоизвестные симптомы, как потеря обоняния и вкуса и компульсивное поведение при совершении покупок.

Также Фокус писал о выявлении связи между загрязненной водой и болезнью Паркинсона. На горьком опыте военных американской базы в Северной Каролине, ученые выяснили, что длительное употребление и пребывание в загрязненной воде может значительно повысить риск болезни.