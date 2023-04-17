Заболела в 44 года. Пациентка с болезнью Паркинсона назвала основные предупреждающие знаки

Диагноз болезни Паркинсона, поставленный молодой женщине в 44 года, проливает свет на такие малоизвестные симптомы, как потеря обоняния и вкуса и компульсивное поведение при совершении покупок.

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В тихом городке в графстве Кенте у женщины по имени Донна Маршалл в молодом возрасте 44 лет была диагностирована болезнь Паркинсона. Болезнь медленно начала проявляться в середине 20-х годов, с необычными симптомами, которые она не могла объяснить. Она почувствовала потерю вкуса и обоняния, что не является общеизвестным признаком болезни. Наряду с этим у нее появилась компульсивная привычка делать покупки – поведение, которое наблюдается у некоторых пациентов с болезнью Паркинсона. Более того, болезнь даже заставила ее потратить тысячи фунтов на экстравагантную выставку на Хэллоуин, пишет Daily Mail.

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Обычно болезнь Паркинсона ассоциируется с такими симптомами, как дрожание, медленные движения и скованность, которые обычно возникают у людей старше 50 лет. Однако Донна заметила, что у нее пропало обоняние и вкус почти за два десятилетия до того, как ей поставили диагноз. "Обоняние пропало в первую очередь, мне было около 26 лет. Я не придавала этому особого значения, и вместе с этим появилось отсутствие вкуса в еде", – сказала она. Потеря обоняния, известная как аносмия, наблюдается у 95% людей с болезнью Паркинсона и часто является первым признаком заболевания.

Дрожание, еще один характерный симптом, не проявлялось до тех пор, пока Донна не вышла на прогулку в канун Нового года 16 лет спустя. "Я шла по пляжу на острове Уайт. Я посмотрела на свою руку, и она задрожала. Я удивилась, почему это произошло. Очевидно, теперь я знаю, что это была болезнь Паркинсона", – сказала она. По некоторым оценкам, до 10-20% людей с болезнью Паркинсона диагностируются в возрасте до 50 лет. Учитывая, что в мире насчитывается 6,1 миллиона людей, страдающих болезнью, это означает, что ежегодно диагноз "болезнь Паркинсона в молодом возрасте" ставится сотням тысяч людей. По оценкам благотворительных организаций, диагноз будет поставлен в течение жизни одному из 37 ныне живущих людей.

Болезнь вызывается потерей нервных клеток в части мозга, называемой substantia nigra, что приводит к снижению уровня дофамина в мозге. Дофамин играет важную роль в регуляции движений в организме, и его снижение может вызвать характерные симптомы тремора. Однако у людей с молодой формой болезни Паркинсона, как правило, болезнь развивается медленнее и у них меньше когнитивных симптомов, таких как слабоумие. Вместо этого они могут страдать от физических симптомов и побочных эффектов от лекарств.

Одним из наименее известных последствий болезни Паркинсона является компульсивное поведение, такое как лудомания, переедание и чрезмерные покупки. Это связано с изменениями уровня дофамина в организме и может быть побочным эффектом лекарств, принимаемых для борьбы с болезнью. После постановки диагноза Донна встретила ряд людей, которые также страдают обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). "Есть игровая зависимость, зависимость от покупок и сексуальная зависимость, и все это не очень весело", – говорит она. ОКР, которым страдает Донна, проявилось в полную силу на прошлый Хэллоуин, когда она решила превратить свой сад в аттракцион с привидениями. "Обычно люди просто выставляют тыкву. Я же сделала все по высшему разряду. Я потратила тысячи фунтов на профессиональных танцоров, превратила палисадник в огромное, огромное кладбище. Это было фантастически, всем детям понравилось, но мне не нужно было заходить так далеко, и это то, что это [ОКР] делает, к сожалению".

Но для Донны дистония – повторяющиеся мышечные подергивания, спазмы или судороги, которые могут быть болезненными и продолжаться часами, является самым сложным симптомом, который кардинально влияет на ее жизнь. "Самое страшное в болезни Паркинсона для меня – это дистония, потому что у меня сводит судорогой ноги, а затем спину. Я вообще не могу ходить, я даже не могу поставить одну ногу перед другой. Самое тяжелое для меня – это невозможность вести нормальный образ жизни. Обычные повседневные вещи, которые вы обычно делаете, трудны для человека с болезнью Паркинсона. Просто подняться по лестнице, просто приготовить чашку чая.

Ранее Фокус писал о том, что кошмары так же могут являться синдромом болезни Паркинсона. Свежее исследование показало, что появление частых ночных кошмаров у пожилых мужчин может быть ранним признаком болезни Паркинсона.