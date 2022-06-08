Плохие сны – плохой знак: кошмары могут быть ранним признаком неизлечимой болезни

Исследователи говорят, что частые тревожные сны являются нехорошим сигналом нашего организма.

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Свежее исследование показало, что появление частых ночных кошмаров у пожилых мужчин может быть ранним признаком болезни Паркинсона. Об этом сообщает Science Alert.

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На протяжении долгого времени медики считали, что страшные сны связаны с неврологическими заболеваниями, особенно среди мужчин. Проведенное исследование показало связь между кошмарами и болезнью Паркинсона.

В рамках исследования ученые отслеживали состояние здоровья 3818 пожилых мужчин на протяжении 12 лет. Эксперты выяснили, что те мужчины, которые часто видят ночные кошмары, имеют в два раза выше риск развития Паркинсона. Среди испытуемых большинство таких диагнозов было поставлено в первые пять лет исследования.

Также результаты эксперимента показали, что проверить риск развития болезни можно просто спросив пациента о содержании его снов. После этого врачи могли бы остановить появление других симптомов Паркинсона, таких как тремор и заторможенность.

Дело в том, что самой большой проблемой лечения Паркинсона является его ранняя диагностика. Обычно к тому времени, когда пациенты обращаются за помощью, болезнь отнимает у них от 60% до 80% нейронов, высвобождающих дофамин.

Кроме этого, предыдущие исследования показали, что у пациентов с частыми кошмарами, вырастает вероятность быстрого прогрессирования болезни.

"Несмотря на то, что ранняя диагностика болезни Паркинсона невероятно важна, у нас слишком мало индикаторов риска. Многие анализы очень дорогостоящи или дают неточные результаты", – говорит невролог из Бирмингемского университета Абидеми Отайку.

На самом деле, ученые ищут связь между человеческим сном и болезнью Паркинсона не первый год. Четверть пациентов с болезнью Паркинсона жаловались на кошмары с момента постановки диагноза, а некоторые – за 10 лет до того, как заболели.

В целом люди с болезнью Паркинсона в 4 раза чаще виды ночные кошмары, чем остальные. Участники исследования, которые часто видели кошмары, в несколько раз чаще заболевали болезнью Паркинсона в течение ближайших 12 лет.

Отмечается, что мужчины с болезнью Паркинсона чаще видят тревожные сны, чем женщины и ученые пока не могут найти причину. В целом женщины чаще видят кошмары в раннем возрасте, а мужчины начинают наверстывать упущенное после 65 лет. Возможно, это как-то связано с возрастными изменениями в лобной коре мозга у мужчин.