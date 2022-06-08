Погані сни – поганий знак: кошмари можуть бути ранньою ознакою невиліковної хвороби

Дослідники стверджують, що часті тривожні сни є негативним сигналом нашого організму.

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Свіже дослідження показало, що поява частих нічних кошмарів у людей похилого віку може бути ранньою ознакою хвороби Паркінсона. Про це повідомляє Science Alert.

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Протягом тривалого часу медики вважали, що страшні сни пов'язані з неврологічними захворюваннями, особливо серед чоловіків. Проведене дослідження показало зв'язок між кошмарами та хворобою Паркінсона.

У межах дослідження вчені відстежували стан здоров'я 3818 чоловіків похилого віку протягом 12 років. Експерти з'ясували, що ті чоловіки, які часто бачать нічні кошмари, мають у два рази вищий за ризик розвитку Паркінсона. Серед піддослідних більшість таких діагнозів було поставлено перші п'ять років дослідження.

Також результати експерименту показали, що перевірити ризик розвитку хвороби можна, просто запитавши пацієнта про зміст його снів. Після цього лікарі могли б зупинити появу інших симптомів Паркінсона, таких як тремор та загальмованість.

Справа в тому, що найбільшою проблемою лікування Паркінсона є його рання діагностика. Зазвичай на той час, коли пацієнти звертаються за допомогою, хвороба забирає у них від 60% до 80% нейронів, що вивільняють дофамін.

Крім цього, попередні дослідження показали, що у пацієнтів із частими кошмарами зростає ймовірність швидкого прогресування хвороби.

"Незважаючи на те, що рання діагностика хвороби Паркінсона неймовірно важлива, у нас дуже мало індикаторів ризику. Багато аналізів дуже дорогі або дають неточні результати", — каже невролог із Бірмінгемського університету Абідемі Отайку.

Насправді вчені шукають зв'язок між людським сном і хворобою Паркінсона не перший рік. Чверть пацієнтів із хворобою Паркінсона скаржилися на кошмари з моменту встановлення діагнозу, а деякі — за 10 років до того, як захворіли.

Загалом люди із хворобою Паркінсона в 4 рази частіше бачать нічні кошмари, ніж решта. Учасники дослідження, які часто бачили кошмари, у кілька разів частіше хворіли на хворобу Паркінсона протягом найближчих 12 років.

Зазначається, що чоловіки з хворобою Паркінсона частіше бачать тривожні сни, ніж жінки але вчені поки що не можуть знайти причини. Загалом жінки частіше бачать кошмари в ранньому віці, а чоловіки починають надолужувати втрачене після 65 років. Можливо, це пов'язано з віковими змінами в лобовій корі мозку у чоловіків.