Захворіла в 44 роки. Пацієнтка з хворобою Паркінсона назвала основні попереджувальні знаки

Діагноз хвороби Паркінсона, поставлений молодій жінці в 44 роки, проливає світло на такі маловідомі симптоми, як втрата нюху і смаку та компульсивна поведінка під час здійснення покупок.

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У тихому містечку в графстві Кент у жінки на ім'я Донна Маршалл у молодому віці 44 років було діагностовано хворобу Паркінсона. Хвороба повільно почала проявлятися в середині 20-х років, з незвичайними симптомами, які вона не могла пояснити. Вона відчула втрату смаку та нюху, що не є загальновідомою ознакою хвороби. Поряд із цим у неї з'явилася компульсивна звичка робити покупки — поведінка, яка спостерігається в деяких пацієнтів із хворобою Паркінсона. Ба більше, хвороба навіть змусила її витратити тисячі фунтів на екстравагантну виставку на Гелловін, пише Daily Mail.

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Зазвичай хвороба Паркінсона асоціюється з такими симптомами, як тремтіння, повільні рухи та скутість, що зазвичай виникають у людей, старших за 50 років. Однак Донна помітила, що в неї зник нюх і смак майже за два десятиліття до того, як їй поставили діагноз. "Нюх пропав першочергово, мені було близько 26 років. Я не надавала цьому особливого значення, і разом із цим з'явилася відсутність смаку в їжі", — сказала вона. Втрата нюху, відома як аносмія, спостерігається у 95% людей із хворобою Паркінсона і часто є першою ознакою захворювання.

Тремтіння, ще один характерний симптом, не проявлялося доти, доки Донна не вийшла на прогулянку напередодні Нового року 16 років потому. "Я йшла пляжем на острові Вайт. Я подивилася на свою руку, і вона затремтіла. Я здивувалася, чому це сталося. Очевидно, тепер я знаю, що це була хвороба Паркінсона", — сказала вона. За деякими оцінками, до 10-20% людей із хворобою Паркінсона діагностуються у віці до 50 років. З огляду на те, що у світі налічується 6,1 мільйона людей, які страждають на хворобу, це означає, що щорічно діагноз "хвороба Паркінсона в молодому віці" ставиться сотням тисяч людей. За оцінками благодійних організацій, діагноз буде поставлений протягом життя одному з 37 людей, які нині живуть.

Хвороба спричиняється втратою нервових клітин у частині мозку, званій substantia nigra, що призводить до зниження рівня дофаміну в мозку. Дофамін відіграє важливу роль у регуляції рухів в організмі, і його зниження може викликати характерні симптоми тремору. Однак у людей з молодою формою хвороби Паркінсона, як правило, хвороба розвивається повільніше і у них менше когнітивних симптомів, таких як недоумство. Замість цього вони можуть страждати від фізичних симптомів і побічних ефектів від ліків.

Одним із найменш відомих наслідків хвороби Паркінсона є компульсивна поведінка, така як лудоманія, переїдання і надмірні покупки. Це пов'язано зі змінами рівня дофаміну в організмі і може бути побічним ефектом ліків, які приймають для боротьби з хворобою. Після постановки діагнозу Донна зустріла низку людей, які також страждають на обсесивно-компульсивний розлад (ОКР). "Є ігрова залежність, залежність від покупок і сексуальна залежність, і все це не дуже весело", — каже вона. ОКР, на який страждає Донна, проявився на повну силу на минулий Геловін, коли вона вирішила перетворити свій сад на атракціон із привидами. "Зазвичай люди просто виставляють гарбуз. Я ж зробила все по вищому розряду. Я витратила тисячі фунтів на професійних танцюристів, перетворила палісадник на величезний, величезний цвинтар. Це було фантастично, всім дітям сподобалося, але мені не потрібно було заходити так далеко, і це те, що це [ОКР] робить, на жаль".

Але для Донни дистонія — повторювані м'язові посмикування, спазми або судоми, що можуть бути болючими і тривати годинами, є найскладнішим симптомом, який кардинально впливає на її життя. "Найстрашніше у хворобі Паркінсона для мене — це дистонія тому, що в мене зводить судомою ноги, а потім спину. Я взагалі не можу ходити, я навіть не можу поставити одну ногу перед іншою. Найважче для мене — це неможливість вести нормальний спосіб життя. Звичайні повсякденні речі, які ви зазвичай робите, важкі для людини з хворобою Паркінсона. Просто піднятися сходами, просто приготувати чашку чаю.

Раніше Фокус писав про те, що кошмари можуть бути синдромом хвороби Паркінсона. Свіже дослідження показало, що поява частих нічних кошмарів у чоловіків похилого віку може бути ранньою ознакою хвороби Паркінсона.