От всадника апокалипсиса до спасителя: ученые хотят лечить рак с помощью зомбирующего гриба

Гриб вида Кордицепс, зомбирующий насекомых, недавно проявил себя с менее апокалиптической стороны. Согласно новому исследованию, он может стать следующим шагом на пути к победе над одним из самых опасных заболеваний.

Кордицепин, химическое вещество, производимое грибом Cordyceps militaris, показывает значительные перспективы в качестве потенциального средства лечения рака, согласно последним исследованиям. Таким образом гриб из семейства, известного своими необычными способностями превращать насекомых в настоящих зомби, может стать не началом конца человечества, а его спасением от одно из опаснейших заболеваний, пишет Cosmos.

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Известный в народе как гусеничный гриб и причина начала апокалипсиса во франшизе "Одни из нас", C. militaris растет на телах личинок насекомых, образуя плодовые тела, которые могут достигать 8 сантиметров в высоту. Эти уникальные грибные структуры давно привлекают внимание исследователей, в первую очередь благодаря своим химическим побочным продуктам, в том числе кордицепину, который широко изучается на предмет его лекарственного потенциала.

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Недавнее исследование, проведенное под руководством доктора Корнелии де Моор из Ноттингемского университета и опубликованное в журнале FEBS Letters, знаменует собой важнейший прогресс в понимании того, как кордицепин может функционировать в качестве противоракового средства. Результаты исследования показали, что кордицепин прерывает гиперактивные сигналы роста клеток, что часто ассоциируется с их раковыми версиями. Такое вмешательство эффективно препятствует пролиферации раковых клеток, что делает кордицепин перспективным кандидатом на создание новых противораковых препаратов, считают авторы.

Доктор де Моор подчеркнула важность этого открытия, заявив: "Наши данные подтверждают, что кордицепин является хорошей отправной точкой для новых лекарств от рака, и объясняют его эффективное действие на больной организм". Ее исследование также показало, что кордицепин преобразуется внутри клетки в соединение под названием трифосфат кордицепина, которое, вероятно, отвечает за его ингибирующее действие на раковые клетки.

Этот процесс преобразования дает новое понимание того, как можно оптимизировать препарат для более эффективного лечения. Сосредоточив внимание на производных, стимулирующих выработку трифосфата кордицепина, исследователи полагают, что смогут усилить терапевтический эффект препарата. Данные, полученные в ходе исследования, также определяют конкретные генетические маркеры, которые надежно реагируют на кордицепин, что в конечном итоге может позволить врачам более точно отслеживать реакцию пациентов на лечение, измеряя эти гены в образцах крови, считают ученые.

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