Таємне очищення клітин. Вчені виявили незвичайну стратегію боротьби з хворобою Паркінсона

У новому дослідженні вченими було відкрито унікальний та інтригуючий процес клітинного очищення за участю білка оптіневріна, що відкриває нові перспективи в боротьбі з хворобою Паркінсона.

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Австралійські вчені виявили унікальний механізм у процесі очищення клітин нашого організму, який може прокласти шлях до нових методів лікування хвороби Паркінсона. У складному світі наших клітин білок під назвою оптіневрін працює разом із ферментом TBK1 для видалення пошкоджених мітохондрій — генераторів енергії наших клітин. Розуміння цього унікального процесу дасть змогу дослідникам знайти нові способи боротьби з накопиченням пошкоджених мітохондрій — ключовим фактором розвитку хвороби Паркінсона, пише New Atlas.

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Мало хто замислюється про мікроскопічні процеси, що забезпечують роботу нашого організму. Наше тіло складається з клітин, а всередині цих клітин знаходяться маленькі структури, звані мітохондріями. Вони, як електростанції, виробляють енергію, необхідну нашим клітинам для роботи. Як і у випадку з електростанцією, якщо щось піде не так, це може призвести до серйозних наслідків. Насправді, зруйновані мітохондрії були пов'язані з різними захворюваннями, включно з хворобою Паркінсона, яка впливає на роботу мозку і спричиняє тремор, ригідність, труднощі з рівновагою і координацією.

Як же організм справляється з цими пошкодженими мітохондріями? Саме це хотіла з'ясувати група австралійських дослідників, і їхнє відкриття може допомогти нам краще зрозуміти хворобу Паркінсона і, можливо, призвести до появи нових методів лікування.

Усередині наших клітин є бригада прибиральників, свого роду мікроскопічна сміттєва система, яка позбавляється від пошкоджених мітохондрій. Цей процес, званий мітофагією, включає в себе кілька білків. Білок під назвою PINK1 діє як санітарний інспектор, виявляючи будь-які проблемні мітохондрії. Коли він виявляє одну з них, він залучає інший білок, паркін, щоб позначити пошкоджені мітохондрії для видалення. Потім вони залучають третій білок, оптинеурин, для створення клітинного "сміттєвого мішка" для пошкоджених мітохондрій.

Багато що з цього вже було відомо. Але група дослідників виявила, що оптиньюрин виконує свою роботу, взаємодіючи з ферментом під назвою TBK1. До цього відкриття вчені знали, що оптиньюрин бере участь у цьому процесі, але не були впевнені, як саме він працює.

Дослідники виявили, що метод роботи оптинаурину унікальний. На відміну від інших подібних білків, оптіньюрину необхідний TBK1, щоб допомогти йому видалити пошкоджені мітохондрії. Це відкриття може відкрити нові способи лікування хвороби Паркінсона, яка часто викликається скупченням пошкоджених мітохондрій у мозку через мутації в PINK1 і Parkin.

Один з авторів заявив, що їхнє відкриття про нетрадиційний спосіб роботи оптиньюріна може вказати на нову мішень для ліків. Мета полягає в тому, щоб знайти спосіб прискорити процес утилізації в мозку, щоб ефективніше позбуватися пошкоджених мітохондрій. Інша ідея — розробити молекулу, яка імітувала б роботу оптиневрину. Це може призвести до видалення пошкоджених мітохондрій, навіть якщо PINK1 або Parkin не функціонують належним чином, що є поширеною проблемою при хворобі Паркінсона.

Звісно, це ще тільки початок, і мине деякий час, перш ніж ці ідеї перетворяться на реальні методи лікування. Але дослідники вже планують свої подальші кроки. Вони хочуть підтвердити свої висновки і продовжити вивчення того, чому оптиньюрин працює саме так, як він працює. У майбутньому їхня робота може дати нам нові інструменти в боротьбі з хворобою Паркінсона. Це крок уперед, який ми всі можемо відзначити.

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