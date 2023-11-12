Секретная складка в мозге: найдено нечто, способное задержать раннюю деменцию на годы

Новое исследование показывает, что устойчивость человека к лобно-височной деменции во многом зависит от количества складок в человеческом мозге.

Лобно-височная деменция — редкое заболевание, о котором ранее мало говорили, до того, как оно было обнаружено у актера Брюса Уиллиса. Известно, что лишь 1 из каждых 20 случаев деменции является деменцией лобно-височной доли, пишет Science Alert.

Статистика свидетельствует о том, что симптомы обычно развиваются у человека после 50 лет, влияя на его поведение, личность и языковые способности. Однако, в отличие от других форм деменции, память ухудшается только на поздних стадиях заболевания.

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Как правило, люди с подобным диагнозом умирают в течение 8 лет после его постановки. По словам невролога из Лундского университета, аспиранта Люка Харпера, лишь около 30% всех случаев лобно-височной деменции являются наследственными, однако в значительной степени причина возникновения заболевания все еще остается неизвестной. В мире также не существует лекарства или методов лечения, способніх замедлить скорость, с которой прогрессирует болезнь.

Однако в новом исследовании ученые из Лундского университета, похоже, приблизились на шаг к пониманию того, как развивается и прогрессирует заболевание. Результаты их работы показывают, что, то, как выглядит наш мозг, определяет нашу устойчивость к лобно-височной деменции.

Когда мозг плода развивается в утробе матери, у него появляются характерные складки, со временем расширяющиеся внутри черепа человека. Именно они играют важную роль в нашей дальнейшей когнитивной функции.

Известно, что складки образуются на ранних этапах развития плода и находятся в обоих полушариях мозга. Однако существует одна особенность, которая порой проявляется позже в этом процессе — речи идет о парацингулярной борозде, которая есть не у всех. Причем, у тех, у кого они есть, она может присутствовать как в одном полушарии мозга, так и в обоих.

Парацингулярная борозда интересна тем, что ее наличие или отсутствие существенно влияет на наши когнитивные способности. Например, более ранние исследования уже показали, что люди с левой парацингулярной бороздой обладают когнитивными преимуществами: лучше справляются с задачами, связанные с памятью и контролем.

В новом исследовании международная команда ученых из Лундского университета, США и Амстердама сосредоточилась на изучении роли этой мозговой складки при деменции. Ученые сосредоточились на типе деменции, при котором повреждение головного мозга происходит в той же области, что и эта мозговая складка. В результате ученые остановились на лобно-височной деменции — агрессивной форме, которая в первую очередь поражает лобные доли мозга, особенно центральные части вокруг парацингулярной борозды.

Во время анализа ученые изучили МРТ-изображения головного мозга 186 человек, у которых диагностировали этот вид деменции. Далее они исключили участников, у которых была наследственная форма лобно-височной деменции. Ученые обнаружили, что около 57% участников имели парцингулярную борозду на правой стороне мозга.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у участников с этой дополнительной складкой на правой стороне мозга, симптомы деменции проявлялись в среднем на 2,5 года позже. Теперь ученые предполагают, что парацингулярная борозда в действительности способна каким-то образом задерживать появление симптомов.

В то же время ученые обнаружили, что у пациентов с дополнительной складкой мозга в правой доли после появления симптомов болезнь развивалась значительно быстрее. Более того, ученые также обнаружили, что эти реципиенты жили меньше после появления симптомов. Результаты исследования свидетельствуют, что несмотря на задержку симптомов, в конечном итоге пациенты с дополнительной складкой и без нее умирали в одном возрасте.

Команда отмечает, что их работа впервые выявила защитную структуру в мозге, задерживающую появление симптомов у людей с лобно-височной деменцией. В дальнейшем ученые надеются, что им удастся найти способ сохранить этот "защитный механизм" на более длительное время. В конце концов это открытие может привести к разработке методов лечения, которые позволят сдержать симптомы и развитие болезни.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали эффективный способ предотвратить деменцию: потребуется кто-то очень особенный.

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