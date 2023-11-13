Спокойствие и умиротворение. Ученые рассказали об эффективности йоги в борьбе с эпилепсией

Новое исследование пролило свет на эффективность упражнений йоги в борьбе с внезапным и опасным заболеванием, уменьшающих его частоту и повышающих общий уровень комфорта жизни.

Недавнее исследование свидетельствует о том, что занятия йогой могут принести пользу больным эпилепсией. Многообещающее исследование, проведенное учеными из Всеиндийского института медицинских наук в Нью-Дели, показывает, что йога может уменьшить частоту припадков и смягчить связанную с ними стигматизацию, пишет The Independent.

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В исследовании участвовали люди в возрасте 30 лет, и основное внимание уделялось влиянию йоги на частоту припадков и восприятие стигмы. Участники, испытывавшие в среднем один приступ в неделю и принимавшие не менее двух противосудорожных препаратов, были разделены на две группы. Одна группа получала йогатерапию, включающую упражнения на расслабление мышц, дыхательные техники, медитацию и позитивные аффирмации. Другая группа проходила фиктивную терапию, схожую по физическим упражнениям, но без ключевых элементов йоги, таких как синхронное дыхание и осознанность.

В течение трех месяцев обе группы посещали занятия под наблюдением врача и занимались дома. Через шесть месяцев у тех, кто занимался йогой, наблюдалось более значительное снижение частоты приступов и ощущения стигматизации по сравнению с фиктивной группой. Кроме того, в группе йоги наблюдалось заметное снижение симптомов тревоги и улучшение качества жизни и осознанности.

Доктор Манджари Трипатхи, автор исследования, отметила простоту и экономическую эффективность распространения практики йоги в Интернете, что позволяет рассматривать ее в качестве альтернативной терапии для пациентов с эпилепсией, сталкивающихся со стигмой. В исследовании, однако, отмечается ограничение, связанное с тем, что оно опирается на данные самоотчета о частоте приступов, которые могут быть не совсем точными. Тем не менее, полученные результаты подчеркивают потенциал альтернативных методов лечения в решении проблем, с которыми сталкиваются люди с эпилепсией.

Ранее Фокус писал о том, что экспериментальная терапия стволовыми клетками сработала на больных эпилепсией людях. Первые два пациента избавились от тяжелых приступов почти на 100%.

Также Фокус писал что, ученые обнаружили механизм в мозгу, позволяющий понимать сложные предложения и другие языки. Новаторское исследование пролило свет на то, как две сети мозга работают вместе для расшифровки сложных предложений, прокладывая путь к лучшему пониманию усваивания языка. Его данные могут быть использованы для борьбы с дислексией.

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