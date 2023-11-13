Бросая вызов традиционным представлениям: ученые ищут доказательства древнего земледелия

Команда австралийских ученых исследует гипотезу историка о том, что аборигены занимались сельским хозяйством. Для этого исследователи сформировали междисциплинарную группу.

Книга "Темный Эму" историка-аборигенолога Брюса Паскоу (Bruce Pascoe) вызывает интенсивные дебаты о доколониальных обществах аборигенов Австралии. Ученый предполагает, что они занимались сельским хозяйством, бросая вызов традиционному представлению о них как о простых охотниках-собирателях, пишет Phys.org.

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Команда исследователей во главе с Университетом Квинсленда (UQ) углубилась в этот дискурс, раскрывая сложности древнего австралийского производства продуктов питания. Их проект под названием "Проверка гипотезы о темном эму" сочетает различные научные дисциплины, такие как биоархеология, археоботаника, палинология, этноботаника и генетика растений.

Доцент Майкл Вествей, биоархеолог из UQ, подчеркивает важность этого исследования. Команда тесно сотрудничает с коренными общинами, признавая их понимание производства продуктов питания. Основное внимание уделяется определению того, были ли аборигенные общины фермерами, а не просто собирателями, возможно, занимаясь ранней аквакультурой и выращиванием.

Команда обнаружила доказательства на западе Квинсленда, найдя крупнейшие в мире фуражные карьеры. Эти карьеры, которые эксплуатировал народ Митака, были центрами добычи каменных плит для создания точильных камней для обработки семян. Кроме того, во время раскопок традиционных хижин аборигенов, известных как гунья, найдены сожженные обугленные семена. Археоботаники сейчас анализируют эти семена, чтобы идентифицировать виды растений.

Пыльцевые ядра, извлеченные из древних озерных участков, сыграли решающую роль в реконструкции изменений окружающей растительности с течением времени. Доктор Вестевей объясняет, что, изучая пики углерода в кернах, команда может точно определить время сжигания. Этот процесс дает представление об одомашнивании ландшафтов.

Исследовательская группа также углубилась в генетику растений, изучая такие характеристики, как устойчивость к засухе. Профессор Роберт Генри, который специализируется на инновациях в сельском хозяйстве в UQ, подчеркивает необходимость систематического, междисциплинарного подхода для раскрытия полной истории древнего производства продуктов питания коренных народов.

Профессор Генри исследует современную флору, чтобы понять, как растения могли измениться под влиянием человека с течением времени. Изучая такие факторы, как размер семян и их съедобность, он пытается связать эти находки с археологическими данными. Такой подход имеет важное значение для современного сельского хозяйства, поскольку понимание прошлых практик может помочь в разработке стратегий адаптации к изменению климата.

Ученые считают, что это исследование проложит путь к новым перспективам устойчивого использования местной флоры. Это могло бы поддержать развитие отраслей промышленности, которые соответствуют принципам древнего производства продуктов питания коренных народов.

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