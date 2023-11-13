На сближение с Землей идут 5 опасных астероидов и зеленая комета: когда ждать встречи (фото)

Сейчас ученые уже зарегистрировали более 30 тысяч потенциально опасных астероидов и некоторые из них летят к нам. Еще в конце года ожидается приближение кометы.

Хотя сейчас у многих на слуху огромная комета 12P/Понса-Брукса, которая летит к Земле и постоянно взрывается, как вулкан, она приблизится к нашей планете только в следующем году. Но уже в декабре этого года на максимально близко к Земле подлетит комета 144P/Кусиды. Но не только этой встречи с астрономическими объектами стоит ожидать в ближайшем будущем. Также к Земле направляются с огромной скоростью 5 потенциально опасных астероидов, пишет Daily Mail.

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На сегодняшний день ученые обнаружили уже более 1 млн астероидов, из которых более 30 тысяч считаются потенциально опасными для Земли. Это значит, что во время своего движения они очень близко, по космическим меркам, подлетают к нашей планете. Хотя траектория их полета вокруг Солнца и известна ученым, некоторые непредвиденные события в космосе могут привести к ее изменению. Поэтому не стоит отбрасывать вероятность того, что какой-то астероид может потенциально врезаться в нашу планету.

Если размер астероида больше 140 метров, и он может подлететь к Земле ближе чем на 7 млн км, то такой камень автоматические попадают в категорию потенциально опасных. Два космических камня из списка являются таковыми. Вот 5 астероидов, которые летят к Земле в 2023 году.

2001 QQ142

Этот астероид принадлежит к классу Аполлоны, то есть является околоземным астероидом. Камни этого класса чаще всего являются источниками метеоритов, падающих на Землю. Ученые оценивают ширину астероида 2001 QQ142 в диапазоне от 347 м до 1,5 км, что делает его потенциально опасным. Он летит со скоростью 23 900 км/ч и 6 декабря приблизится к Земле на расстояние 5,5 млн км.

Астероид 2008 EV5

Этот астероид принадлежит к классу Атоны. У этих околоземных камней орбитальный период вращение вокруг Солнца составляет менее года. Ширина астероида 2008 EV5 составляет примерно 400 метров. Он летит со скоростью 19 200 км/ч и 20 декабря приблизится к Земле на расстояние 6,3 млн км. То есть это также потенциально опасный астероид.

На сегодняшний день ученые обнаружили уже более 1 млн астероидов, из которых более 30 тысяч считаются потенциально опасными для Земли Фото: wikipedia

Астероид 2019 CZ2

Этот космический камень принадлежит к классу Аполлоны и по сравнению с вышеуказанными камнями очень маленький. Считается, что размер астероида 2019 CZ2 составляет от 21 до 94 метров. Камень летит со скоростью 20 900 км/ч и 25 ноября будет находиться на расстоянии 1,1 млн км от Земли.

Астероид 2020 YO3

Этот астероид является небольшим представителем Аполлонов. Его ширина оценивается в диапазоне от 31 до 71 метра. Астероид 2020 YO3 летит со скоростью 59 800 км /ч. 23 декабря Землю и космический камень будут разделять 1,3 млн км.

Астероид 2013 VX4

Данный астероид также является Аполлоном с размером от 44 до 99 метров. Скорость его полета составляет 23 600 км/ч и 4 декабря он приблизится к Земле на расстояние 1,9 млн км. По словам ученых, нет никаких предпосылок к тому, чтобы хотя бы один астероид из этого списка упал на Землю.

Комета 144P/Кусиды

Комета 144P/Кусиды Фото: Wikipedia

Кроме астероидов до конца года на сближение с Землей идет и комета под названием 144P/Кусиды. Это короткопериодическая комета, обнаруженная в 1994 году, которая совершает полный оборот вокруг Солнца за 7,6 года. Данная комета приблизится к нашей планете 12 декабря, а 25 января следующего года будет находиться в ближайшей точке к Солнцу. В декабре за кометой уже можно будет наблюдать с помощью бинокля или телескопа. Но, летящую со скоростью 105 000 км/ч комету лучше всего будет видно именно в январе, когда ее яркость увеличится.

Как уже писал Фокус, недавно к Земле приближалась долгопериодическая комета, которую открыли только в 2023 году.