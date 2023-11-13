Математика здоровья: ученые представили калькулятор риска развития сердечных заболеваний

Новый инструмент является гораздо более совершенным по сравнению со своим аналогом 2013 года и учитывает факторы, позволяющие более точно спрогнозировать риск развития заболеваний в период от 10 до 30 лет.

Американская ассоциация сердца выпустила новый инструмент — калькулятор PREVENT, который позволяет оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в течение следующих 30 лет. Уникальность этого инструмента заключается в интеграции показателей здоровья сердечно-сосудистой системы, почек и обмена веществ, что не встречалось в предыдущих калькуляторах. Разработка и особенности этого калькулятора подробно описаны в научном заявлении, анонсирующем этот инструмент, пишет ScienceDaily.

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Этот калькулятор выделяется тем, что включает в себя сердечно-сосудисто-почечно-метаболический синдром (СКМ) — состояние, впервые описанное в предыдущем заявлении Ассоциации на 2023 год. Синдром CKM связывает сердечно-сосудистые заболевания, болезни почек и метаболические нарушения, такие как диабет 2-го типа и ожирение. Поскольку каждый третий взрослый житель в одних лишь США имеет множество факторов риска развития этих заболеваний, понимание и прогнозирование риска развития ССЗ имеет решающее значение.

Калькулятор PREVENT отличается тем, что позволяет оценить риски, характерные для биологических полов, и исключает расовую принадлежность как прогностический фактор, подчеркивая, что раса — это социальная, а не биологическая конструкция. Вместо этого он позволяет учитывать в своих оценках другие социальные факторы.

Этот инструмент является усовершенствованным по сравнению с последним крупным калькулятором риска ССЗ — Pooled Cohort Equation, представленным в 2013 году. PREVENT подходит для взрослых в возрасте до 30 лет и позволяет оценить как 10-летний, так и 30-летний риск развития общих сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности. Он учитывает необходимость более долгосрочной оценки риска, особенно для молодых людей, и включает стадии синдрома СКМ для выработки рекомендаций по лечению.

В структуру PREVENT включены такие распространенные скрининговые тесты, как измерение артериального давления, уровня холестерина, сахара в крови, определение функции почек, а также вопросы об употреблении табака.

В научном заключении, сопровождающем калькулятор PREVENT, также определены области для будущих исследований. К ним относятся доработка инструмента с учетом индивидуальных преимуществ лечения, улучшение представления данных для различных расовых и этнических групп, акцент на социальных детерминантах здоровья, распространение оценки риска на более ранние этапы жизни и учет неблагоприятных почечных исходов при прогнозировании сердечно-сосудистого риска.

Калькулятор риска PREVENT представляет собой значительный шаг в интеграции медицинских и социальных факторов в прогнозирование риска ССЗ, направленный на обеспечение более справедливой и персонализированной профилактической помощи. Американская кардиологическая ассоциация подчеркивает, что данный инструмент, хотя и позволяет принимать решения в области здравоохранения, не заменяет официальных рекомендаций по клинической практике.

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