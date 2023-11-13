Скандальный маркетинг в Древней Греции: рекламный слоган нашли на амфоре в Лувре (фото)

В том, что Лувр считает одним из первых рекламных слоганов, гончар написал: "Покупайте меня, вы получите выгодное предложение".

Реклама и маркетинг процветали в Древней Греции и Риме. Хотя им не хватало изящества современных рекламных кампаний, они, безусловно, пытались привлечь внимание к товарам, услугам и событиям, пишет GreekReporter.

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Гончарные мастерские Древней Греции

Представьте, как вы прогуливаетесь по древнегреческим рынкам, окруженным изысканно изготовленными глиняными изделиями. Многие из них подписаны художниками, их имена, без сомнения, помогали продавать эти изделия коллекционерам так же, как сегодня раскупали бы картины Моне с автографом.

Один гончар, Евфимид, пошел еще дальше, смело утверждая, что его работы превосходят работы его конкурентов. На одной из своих ваз он написал: "Лучше, чем мог бы сделать Евфроний".

Даже в Лувре хранится кувшин этой эпохи, на котором изображена беззаботная сцена, где мужчины ведут лошадей. Но у всех на виду есть то, что некоторые считают одним из самых первых рекламных слоганов: "Покупайте меня, вы получите выгодное предложение". Очевидно, что корни маркетинга несколько древнее, чем можно считать.

Существуют доказательства того, что ремесленники также использовали фирменные знаки для обозначения определенной гордости за свое производство — на греческой вазе, изготовленной около 490 года до н. э., есть надпись "Меня разрисовал Софилос".

Скандальные гравюры в Эфесе

Среди римских и греческих древних руин в Эфесе, на территории современной Турции, вы найдете несколько скандальную рекламу, высеченную на мраморной дорожке. Эта необычная работа, датированная 1 веком нашей эры, служила указателем к не такому уж и тайному борделю.

Следы ног намекали на местоположение, а размер ступни указывал на определенный возрастной ценз. На гравюрах изображены крест, женщина, сердце, ступня, кошелек с деньгами и библиотека, а также отверстие в скале.

Одна из интерпретаций такова: на перекрестке, слева, вы найдете женщин, чью любовь можно купить. Но, пожалуйста, заходите туда, если ваша нога не меньше этой, юноши, и у вас достаточно монет, чтобы заполнить это отверстие. В противном случае, добро пожаловать в библиотеку справа.

Реклама борделя в древнем Эфесе Фото: Meredith P. CC BY-ND 2.0

Распространенные методы древнегреческой рекламы

На древнегреческом рынке реклама приобретала различные формы. Сарафанное радио и городские глашатаи распространяли информацию о специальных предложениях или событиях. Ремесленники с гордостью демонстрировали свои товары, соревнуясь с помощью характерных знаков или символов.

Как отмечает Чип ЛаФлер, реклама не ограничивалась гончарством: купцы в Египте, Греции и Риме рисовали или вырезали объявления на зданиях и скалах вдоль оживленных путей. В регионах с низким уровнем грамотности графические знаки изображали предлагаемые товары или услуги.

Символы, которые мы узнаем сегодня, такие как ступка и пестик для аптекарей или посох Асклепия для медиков, появились в древней рекламе. Ремесленники также рекламировали события, такие как театральные представления, предлагая призы для привлечения посетителей.

Исследуя остатки древнего маркетинга, увлекательно видеть семена рекламы, посеянные в подписях на керамических изделиях и скандальных гравюрах. Эти древние методы, хоть и примитивные по сегодняшним меркам, заложили основу для изящного рекламного ландшафта, которым мы пользуемся сегодня.

В следующий раз, когда вы увидите логотип бренда или яркий слоган, помните, что корни убеждения уходят в глубокую древность, отзываясь на древних рынках Греции и Рима.

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