Земля разверзлась и зловеще дымит: огромная трещина разрывает город в Исландии на части (видео)

Исследователи ожидают, что извержение произойдет изо дня на день — объявлено чрезвычайное положение, население в зоне риска эвакуировано.

С конца октября на юго-западе Исландии, недалеко от столицы Рейкьявика, произошло более 24 000 землетрясений. Со временем их количество нарастало, пока сейсмический рой не достиг нескольких тысяч подземных толчков, произошедших за одну ночь, пишет Futurism.

На выходных Исландское метеорологическое управление объявило, что существует "значительная вероятность" извержения вулкана, в результате 4000 жителей близлежащего городка Гриндавик были эвакуированы, так как их населенный пункт буквально располагается над резервуаром с магмой. Исследователи опасаются, что расплавленная порода может подняться на поверхность, в результате чего, как опасаются местные чиновники, также может пострадать близлежащая геотермальная электростанция.

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Теперь в социальных сетях появились кадры, показывающие как огромная трещина раскалывает на части городок Гриндавик: земля буквально разверзается и из нее выходит зловещий пар. По словам местных властей, появление трещин уже привели к некоторому смещению зданий и дорог.

В данный момент ситуация невероятно опасна и мало кто из ученых может с уверенностью сказать, что произойдет дальше. Например, по словам директора отдела обслуживания и исследований метеорологического управления Мэтью Робертса, они с коллегами считают, что извержение уже "буквально парит в воздухе".

В то же время Робертс с коллегами отмечают, что существует большая доля неопределенности: до сих пор неизвестно, произойдет ли извержение, и если да, то какой ущерб оно нанесет. Ранее ученые считали, что из-за подъема 15-километровой реки расплавленной магмы на высоту всего около 800 метров ниже поверхности счет буквально идет на часы. Позже ученые добавили, что извержение, вероятно, произойдет, со дня на день.

Отметим, что этот район расположен между Евразийской и Североатлантической тектоническими плитами, что делает Исландию невероятно сейсмически активным местом. Местное население уже привыкло к подобной активности и даже успешно строит на этом туристический бизнес.

Однако ученые считают, что мощное извержение вулкана может погрузить страну в хаос, как это было в 2010 году, когда извержение вулкана Эйяфьятлайокудль привело к перебоям в авиаперевозках по всей Европе — в общей сложности отменили более 100 000 рейсов.

Ранее Фокус писал о том, что извержение вулкана в Исландии вот-вот произойдет: виновницей называют реку магмы длиной в 15 км.