От загадочного грохота "НЛО" в небе над США содрогались дома: ученый из Гарварда нашел источник

Жители нескольких штатов на северо-востоке США в течение 12 секунд слышали ужасно громкий звук, от которого дребезжали окна.

Жители Новой Англии сообщили, что вечером 20 октября они услышали странный очень громкий звук, от которого содрогались дома и дребезжали стекла в окнах в течение как минимум 12 секунд. Обсерватория в Гарвардском университете зафиксировала этот звук, но он не был связан с полетом самолета или сильным порывов ветра. Охотник за НЛО, известный физик Ави Леб решил выяснить, что это была за загадочное явление и было ли оно связано с неопознанным летающим объектом. В результате он нашел источник сильного грохота, пишет Daily Mail.

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Ученые из Гарвардского университета с помощью своей обсерватории зафиксировали очень громкий звук в небе и в то же время они получили сообщения от местных жителей, что от этого звука в течение короткого времени содрогались дома и дребезжали стекла на окнах. Этот звук слышали и ощущали жители нескольких штатов на северо-востоке США вечером 20 октября.

По словам Ави Леба, который только недавно поделился этой историей, он взялся за расследование странного инцидента. Первое, о чем он подумал, учитывая его увеличение поиском инопланетян, так это о том, что, возможно это аномальное неопознанное явление и что инопланетяне, возможно, использовали свои передовые технологии на Земле.

Как показали данные, полученные обсерваторией, сильный грохот длился 12 секунд, при этом произошел внезапный выброс энергии, который спровоцировал ударную волну в атмосфере планеты.

Леб определил, что эта взрывная волна двигалась со скоростью примерно 340 м/с, при этом она распространилась примерно в радиусе 40 км от эпицентра взрыва неизвестного объекта. Сам выброс энергии был эквивалентен 2,4 килотонны в тротиловом эквиваленте.

Леб пришел к выводу, что что данный очень громкий звук, вызванный взрывом в атмосфере, не имеет никакого отношения к НЛО и это естественное явление. Источником появления грохота стал взрыв огромного метеорита, который сгорел в атмосфере Земли и был частью метеорного потока Ориониды.

Источником появления грохота стал взрыв огромного метеорита, который сгорел в атмосфере Земли и был частью метеорного потока Ориониды Фото: Daily Mail

По словам Леба такие метеориты могут взорваться с выбросом большого количества энергии, что приводит к появлению ударной волны и огромного грохота.

Метеорный поток Ориониды является ежегодным явлением, ведь Земля проходит через этот поток каждую очень, но пик активности этого потока приходится на 21 октября. В эту ночь каждый час в небе появляются по 25 сгорающих в атмосфере метеоритов, которые оставляет после себя яркие полосы.

Метеорные потоки состоят из обломков комет, который оставляют такие камни в космосе после сближения с Солнцем. Эти обломки остаются кружить в окрестностях нашей звезды, и Земля пролетает через такие метеорные потоки каждый год. Что касается метеорного потока Ориониды, то как уже писал Фокус, он состоит из обломков знаменитой кометы Галлея.

Как уже писал Фокус, история Гуманоида Атакамы получила новое продолжение. Испанский бизнесмен, который является владельцем мумии странного существа, считает, что знает, кем был 15-сантиметровый гуманоид.