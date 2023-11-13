Человек или инопланетянин: история Гуманоида Атакамы получила новое продолжение (фото)

Испанский бизнесмен, который является владельцем мумии странного существа, считает, что знает, кем был 15-сантиметровый гуманоид.

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Бизнесмен из Испании, который приобрел мумифицированный скелет существа, получившего название Гуманоид Атакамы, в эфире одного из местных телеканалов сделал новое предположение о том, кем на самом деле является этот гуманоид, пишет Daily Mail.

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Многочисленные гипотезы о том, кем является Гуманоид Атакамы, 15-сантиметровый мумифицированный скелет которого обнаружили в пустыне Атакама (Чили), появились с момента его обнаружения в 2003 году. Это похожее на человека существо с продолговатым черепом некоторые охотники за НЛО приняли за инопланетянина.

Но 5 лет назад международная группа ученых провела генетический анализ и отбросила версию о том, что существо имеет инопланетное происхождение. Анализ показал, что скелет принадлежит девочке, которая является недоношенным человеческим ребенком возрастом примерно 15 недель. Примерный возраст мумии оценили в 500 лет.

Многочисленные гипотезы о том, кем является Гуманоид из Атакамы, 15-сантиметровый мумифицированный скелет которого обнаружили в пустыне Атакама (Чили), появились с момента его обнаружения в 2003 году Фото: Daily Mail

Ученые предположили, что плод имел некоторые мутации, которые могли повлиять на строение скелета, хотя точных доказательств этому нет. С другой стороны, необычный размер и форма черепа связаны с обычным развитием плода на ранних этапах беременности.

Даже через 5 лет ученые продолжают настаивать на том, что это человеческий ребенок, который мог приобрести необычное строение черепа во время преждевременных родов. Также на его форму могли повлиять условия окружающей среды, в которой находился труп после смерти. Таким образом Гуманоид из Атакамы, по мнению группы ученых, не имеет никакого отношения к инопланетянам. Это просто хорошо сохранившийся плод человеческого ребенка.

Испанский бизнесмен и исследователь Рамон Навиа-Осорио Вильяр, который является владельцем этой мумии, согласен с тем, что Гуманоид из Атакамы не является инопланетянином. По его словам, он не является и обычным человеком, как показали исследования, проведенные другой группой экспертов. В эфире испанского телеканала Рамон Навиа-Осорио Вильяр рассказал, что возможно, это существо принадлежало к вымершей расе крошечных пещерных людей.

Даже через 5 лет ученые продолжают настаивать на том, что это человеческий ребенок, который мог приобрести необычное строение черепа во время преждевременных родов Фото: IFLS

Владелец Гуманоида Атакамы заявил, что эти люди жили в пещерах и выходили из них только ночью, на что указывает размер глаз мумии. Рамон Навиа-Осорио Вильяр рассказал, что согласно сообщению его знакомого, представителя народа аймара, живущего в Южной Америке, такие крошечные существа жили в Андах еще до прибытия испанских колонизаторов в начале 16 века. То есть легенды об этих существах знают представители аймара, ведь они жили с ними рядом сотни лет назад.

В эфире испанского телеканала Рамон Навиа-Осорио Вильяр рассказал, что возможно, это существо принадлежало к вымершей расе крошечных пещерных людей Фото: Wikipedia

Владелец мумии считает предыдущие исследования гуманоида неверными, и указывает на особенно удлиненные ноги и руки существа, также слишком отличное строение скелета от строения скелета человека. Одним из главных аргументов в пользу своей теории, которая опровергает факт, что это был человеческий недоношенный ребенок, по словам испанского бизнесмена является то, что на ногах существа обнаружены мозоли. То есть, согласно новому утверждению, это не мог быть ребенок, а был взрослый представитель неизвестной человеческой расы.

Как уже писал Фокус, недавно в Конгрессе Мексики снова показали трупы "инопланетян" и предоставили новые доказательства того, что это не подделка. Хотя авторы презентации также согласны с тем, что данные мумии не имеют внеземного происхождения, а принадлежат загадочным древним людям.