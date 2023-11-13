Людина чи інопланетянин: історія Гуманоїда Атаками отримала нове продовження (фото)

Іспанський бізнесмен, який є власником мумії дивної істоти, вважає, що знає, ким був 15-сантиметровий гуманоїд.

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Бізнесмен з Іспанії, який придбав муміфікований скелет істоти, що отримала назву Гуманоїд Атаками, в ефірі одного з місцевих телеканалів зробив нове припущення про те, ким насправді є цей гуманоїд, пише Daily Mail.

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Численні гіпотези про те, ким є Гуманоїд Атаками, 15-сантиметровий муміфікований скелет якого виявили в пустелі Атакама (Чилі), з'явилися з моменту його виявлення у 2003 році. Цю схожу на людину істоту з довгастим черепом деякі мисливці за НЛО прийняли за інопланетянина.

Але 5 років тому міжнародна група вчених провела генетичний аналіз і відкинула версію про те, що істота має інопланетне походження. Аналіз показав, що скелет належить дівчинці, яка є недоношеною людською дитиною віком приблизно 15 тижнів. Приблизний вік мумії оцінили в 500 років.

Численні гіпотези про те, ким є Гуманоїд з Атаками, 15-сантиметровий муміфікований скелет якого виявили в пустелі Атакама (Чилі), з'явилися з моменту його виявлення у 2003 році Фото: Daily Mail

Вчені припустили, що плід мав деякі мутації, які могли вплинути на будову скелета, хоча точних доказів цьому немає. З іншого боку, незвичайний розмір і форма черепа пов'язані зі звичайним розвитком плода на ранніх етапах вагітності.

Навіть через 5 років учені продовжують наполягати на тому, що це людська дитина, яка могла набути незвичайної будови черепа під час передчасних пологів. Також на її форму могли вплинути умови навколишнього середовища, в якому перебував труп після смерті. Таким чином Гуманоїд з Атаками, на думку групи вчених, не має жодного стосунку до інопланетян. Це просто добре збережений плід людської дитини.

Іспанський бізнесмен і дослідник Рамон Навіа-Осоріо Вільяр, який є власником цієї мумії, згоден з тим, що Гуманоїд з Атаками не є інопланетянином. За його словами, він не є і звичайною людиною, як показали дослідження, проведені іншою групою експертів. В ефірі іспанського телеканалу Рамон Навіа-Осоріо Вільяр розповів, що можливо, ця істота належала до вимерлої раси крихітних печерних людей.

Навіть через 5 років учені продовжують наполягати на тому, що це людська дитина, яка могла набути незвичайної будови черепа під час передчасних пологів Фото: IFLS

Власник Гуманоїда Атаками заявив, що ці люди жили в печерах і виходили з них тільки вночі, на що вказує розмір очей мумії. Рамон Навіа-Осоріо Вільяр розповів, що згідно з повідомленням його знайомого, представника народу аймара, що живе в Південній Америці, такі крихітні істоти жили в Андах ще до прибуття іспанських колонізаторів на початку 16 століття. Тобто легенди про цих істот знають представники аймара, адже вони жили з ними поруч сотні років тому.

В ефірі іспанського телеканалу Рамон Навіа-Осоріо Вільяр розповів, що можливо, ця істота належала до вимерлої раси крихітних печерних людей Фото: Wikipedia

Власник мумії вважає попередні дослідження гуманоїда неправильними, і вказує на особливо подовжені ноги та руки істоти, а також надто відмінну будову скелета від будови скелета людини. Одним із головних аргументів на користь своєї теорії, яка спростовує факт, що це була людська недоношена дитина, за словами іспанського бізнесмена є те, що на ногах істоти виявлено мозолі. Тобто, згідно з новим твердженням, це не могла бути дитина, а був дорослий представник невідомої людської раси.

Як уже писав Фокус, нещодавно в Конгресі Мексики знову показали трупи "інопланетян" і надали нові докази того, що це не підробка. Хоча автори презентації також згодні з тим, що ці мумії не мають позаземного походження, а належать загадковим стародавнім людям.