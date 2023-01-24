Схожий на інопланетянина. Чому Гуманоїд Атаками викликає стільки суперечок вчених

Вже достеменно відомо, що ця мумія дівчинки має земне походження.

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Гуманоїд з Атаками продовжує викликати суперечки серед вчених уже багато років. Муміфікований скелет дівчинки, висотою всього 15 см, виявили ще 2003 року в покинутому поселенні у пустелі Атакама в Чилі. Тому ця мумія дістала таку назву. Окрім надзвичайно низького зросту, мумія має дуже витягнутий череп, великі очниці, а найголовніше — в тілі цього гуманоїду виявлено 20 ребер, замість звичайних для людини 24-х, пише IFLScience.

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Хто такий Гуманоїд Атаками?

Вперше муміфікований скелет схожої на інопланетянина істоти виявив один із чилійських шукачів стародавніх артефактів ще 2003 року в пустелі Атакама. Ця людиноподібна мумія, яка добре збереглася, отримала назву Гуманоїд Атаками або просто Ата.

Після того, як історія набула популярності, багато людей стали стверджувати, що це скелет інопланетної істоти. У 2013 році відомий американський популяризатор ідей про існування НЛО та інопланетян Стівен Грір заявив, що цей скелет належить позаземній істоті і йому вже 1000 років. Також Грір стверджував, що ця знахідка підтверджує той факт, що інопланетяни контактували з давніми цивілізаціями Землі.

[ + – ] Гуманоїд з Атаками продовжує викликати суперечки серед вчених уже багато років. Муміфікований скелет дівчинки, висотою всього 15 см, виявили ще 2003 року у покинутому поселенні в пустелі Атакама у Чилі Фото: IFLS

Саме завдяки Гріру увага вченої спільноти була прикута до дослідження цієї незвичайної мумії. У 2018 році було проведено повний генетичний аналіз останків незвичайної 15-сантиметрової істоти з витягнутим черепом і з меншою кількістю ребер. Вчені винесли свій вердикт: це не інопланетянин, а мумія недоношеної дівчинки, тобто людини. Точний вік недоношеного плоду встановити не вдалося, але вчені вирішили, що мумії десь 500 років.

Також аналіз ДНК показав, що плід має 7 генів, які пов'язані з неправильним розвитком або мутацією кісток тіла і черепа. Також ці мутації призвели до передчасного старіння кісток та карликовості, що пояснює дуже маленький зріст. Ці ж мутації призвели до змін числа ребер та витягнутого черепа.

Але не всі вчені погодились з цими висновками. Деякі дослідники заявили, що генетичні мутації тут ні до чого, і, швидше за все, подовжений череп був результатом ускладнення під час вагітності або пологів, або з'явився внаслідок процесу муміфікації тіла. Інші вчені заявили, що виявлені мутації не пов'язані з даними патологіями скелета, принаймні вони не могли так сильно на нього вплинути в ранньому періоді розвитку дитини.

На сьогоднішній день всі сходяться на думці, що це точно людська дитина, але як саме з нею відбулися такі зміни, все ще існує багато версій.

[ + – ] На сьогоднішній день всі сходяться на думці, що це точно людська дитина, але як саме з нею відбулися такі зміни, все ще існує багато версій Фото: Wikipedia

Як виявили Гуманоїда Атаками?

Історія виявлення незвичайної мумії також має свої особливості, і це пояснює, чому вивчення цих останків є спірним питанням. Згідно із загальноприйнятою версією, мисливець за стародавніми артефактами Оскар Муньйос виявив загорнуту в білу тканину всередині шкіряного мішечка мумію в занедбаному чилійському містечку Ла Норія.

Через кілька років Гуманоїд Атаками потрапив до приватних рук одного з мешканців Барселони, Іспанія. Чилійська рада з національних пам'ятників заявила, що ці останки були незаконно ексгумовані та контрабандою вивезені з країни. Тому багато вчених сумнівалися в етичності генетичних досліджень скелета, не в останню чергу тому, що він міг мати незаконний слід у своїй історії.

Пустеля Атакама

Пустеля Атакама, яка знаходиться в Чилі, країні в Південній Америці, є найпосушливішою пустелею у світі. Умови в цьому скелястому ландшафті настільки суворі, що вчені використали його для імітації польотів на Марс.

При цьому в пустелі іноді знаходять муміфіковані людські останки. Сильна спека і нестача вологи перетворюють тіло на мумію природним чином. Але з іншого боку, представники стародавньої культури Чинчорро спеціально залишали тіла в пустелі, щоб вони перетворилися на мумії. Правда перед цим витягувалися органи та мозок людини.

Фокус вже писав про те, як відбувався процес муміфікації тіл у Стародавньому Єгипті.

Також Фокус писав про те, що вчені вважають, що мумії в Стародавньому Єгипті створювали не для того, щоб зберегти тіла померлих, а з іншої причини.