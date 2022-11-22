У Стародавньому Єгипті мумії створювали не задля збереження тіл: вчені називають іншу причину

Вчені розкривають секрети муміфікації та розвінчують давню оману.

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Довгий час вважалося, що у Стародавньому Єгипті тіла мертвих перетворювали на мумії, щоб їх зберегти. Але, виявляється, що це твердження докорінно неправильне, пише Live Science.

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Кемпбелл Прайс із Манчестерського університету, Великобританія, розвінчує давній міф про те, що стародавні єгиптяни перетворювали тіла померлих у мумії задля їхнього збереження. Він вважає, що ця складна техніка поховання насправді була способом перетворити померлу людину на наближену до богів істоту і зробити її також божественною.

За словами Прайса, хибна думка про процес муміфікації існувала дуже довго і з'явилася вона ще у 19 столітті.

"Тоді археологи, які досліджували єгипетські мумії помилково визначили, що стародавні єгиптяни зберігали своїх мерців так само як зберігають рибу. Їхні аргументи були засновані на тому, що під час цих процесів використовували один і той самий інгредієнт: сіль. Якщо рибу зберігають, щоб її з'їсти у майбутньому, то вчені тоді припустили, що подібне роблять і з тілами померлих, але не для того, щоб їх з'їсти, звісно, а для того, щоб вони довго зберігалися", — каже Прайс.

Фото: dino

Але солону речовину, яку використовували у Стародавньому Єгипті, відрізнялася від солі для зберігання риби. Ця речовина відома як натрон, є природним мінералом, що складається з суміші натрію карбонату, бікарбонату натрію, хлориду натрію і сульфату натрію, і воно було ключовим інгредієнтом під час муміфікації. За словами Прайса, натрон навіть наносили на статуї богів у стародавніх храмах.

За словами вченого, ще одним елементом, який асоціюється з єгипетськими муміями, є пахощі, які також були подарунками для богів.

"Коли в храмі використовували пахощі, або ж під час муміфікації, то це робило простір навколо божественним. Також, коли пахощі наносили на тіло померлого в цей процес вкладали той же сенс. Тіло ставало ближче до богів за своєю природою. І не йдеться про збереження мерця в первозданному вигляді", — говорить Прайс.

З іншого боку, археологи 19 століття, як і давні єгиптяни, вважали, що померлому в потойбіччя знадобиться його тіло. Це ще більше підтверджувало хибну теорію. Вчених тоді не збентежив той факт, що з тіл перед муміфікацією витягували всі органи, тобто по суті тіло не залишалося в цілості. Я думаю, що насправді цей процес мав глибший зміст. Тут йшлося про перетворення померлого на божественну статую", — говорить Прайс.

Як писав Фокус, у Єгипті археологи виявили піраміду невідомої цариці Нейт.

Також Фокус писав про нові артефакти, які вдалося виявити єгиптологам під час розкопок.